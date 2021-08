'Il gioco del destino e della fantasia' inaugura la stagione all'Ariston di Trieste

La sala d’essai del cinema Ariston, in viale Romolo Gessi 14 a Trieste, gestita da La Cappella Underground, riprende da questa settimana – dopo la tradizionale rassegna estiva - la programmazione di film in prima visione: la nuova stagione cinematografica riparte con "IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA FANTASIA" (Wheel of Fortune and Fantasy, Giappone, 2021, 121') di Hamaguchi Ryusuke, vincitore dell’Orso d'Argento all'ultimo Festival di Berlino, distribuito dalla Tucker. Il film, in calendario dal 26 agosto, sarà proiettato in versione originale sottotitolata venerdì 27 e domenica 29 agosto alle ore 21.00.



“Il gioco del destino e della fantasia” è un film intenso che si focalizza sul mondo femminile per esplorare in tre episodi, splendidamente interpretati da quattro protagoniste femminili, le

“intermittenze del cuore”, con una toccante delicatezza di sguardo; dentro il gioco del caso e dell'immaginazione, si svolgono i tre incontri, ciascuno dei quali insegna qualcosa sull'amore alle protagoniste – e agli spettatori.



Dal 23 settembre sarà in programma all’Ariston anche il film più recente di Hamaguchi Ryusuke, vincitore al Festival di Cannes del premio per la miglior sceneggiatura: "Drive My Car", tratto dall’omonimo racconto di Murakami Haruki (pubblicato da Einaudi in “Uomini senza donne”).Nato nel 1978 a Kanagawa, Hamaguchi Ryusuke si è laureato all’Università di Tokyo e ha studiato regia alla Tokyo University of the Arts. Il film con cui si è laureato, “Passion”, è statoselezionato per il Tokyo Filmex del 2008, ma la vera svolta è avvenuta con “Happy Hour” (2015), della durata di oltre cinque ore, che ha fatto incetta di premi. Il suo primo film commerciale, “Asako I & II”, è stato selezionato in concorso al Festival di Cannes nel 2018. Due anni più tardi, Hamaguchi ha firmato la sceneggiatura di “Wife of a Spy” di Kurosawa Kiyoshi (Leone d'Argento).