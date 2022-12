'Il Guerriero Longobardo' conquista gli Stati Uniti

Il documentario 'Il Guerriero Longobardo' accede alle finali del festival cinematografico internazionale "Best Shorts Competition" che si svolgeranno la prossima settimana in California, negli Usa. Si tratta del primo riconoscimento internazionale per la nuova produzione di Invicti Lupi, che segue di pochi giorni quella di Roma al "Prisma Film Awards".

"Incrociamo le dita e speriamo di riuscire a ottenere i primi premi per questa nuova fatica, realizzata allo scopo di divulgare correttamente il periodo storico longobardo attraverso lo strumento della rievocazione storica, supportata da storici e archeologi e dai moderni mezzi multimediali", commenta Matteo Grudina, presidente di Invicti Lupi.

Il documentario è prodotto da Invicti Lupi e Matteo Grudina, regia di Simone Vrech di Base2 Video Factory, assistente di produzione e make-up Sandra Lopez Cabrera, cameraman Alessandro Galliera, Christofer Candotti e Stefano Marongiu, consulenza storica ed archeologica dott. Michele Angiulli, voce narrante Paolo Massaria. Si ringrazia per il sostegno e il supporto: Regione; Comune di Romans d'Isonzo; Fondazione Carigo; BCC Staranzano e Villesse; PromoturismoFvg; Consiglio regionale; ARLeF; Civico Museo Archeologico di Romans d'Isonzo; Castello dei Conti Formentini; Società Friulana di Archeologia; Società Filologica Friulana; Agriturismo Borgovecchio e Locanda Casa Versa; Gruppo di ricerca "I Scussons"; Associazione Laghi Romans; tutti coloro che hanno partecipato alle riprese.

Sul sito web www.invictilupi.org maggiori informazioni sui documentari e sulle future proiezioni dal vivo, televisive o online.