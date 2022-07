'Il leone e il lupo' fa tappa a Polcenigo

Dopo il grande successo di pubblico e critica nel Castello di Valvasone, a Faedis e a Sesto al Reghena, lo spettacolo-esperienza “Il leone il lupo. La storia è sogno” prosegue il proprio viaggio attraverso i manieri del Friuli: il 15 luglio sarà la volta di Polcenigo.

L’evento è declinato di volta in volta dal regista Luca Altavilla, che mantiene la propria creatura in continua evoluzione per adattarla alle piazze che la ospitano. Nel caso del Castello di Polcenigo, gli attori in costume d’epoca - Luciano Roman, Valerio Mazzucato, Vincenzo Tosetto e Sara Beinat - saranno immersi nelle atmosfere oniriche nate dall’unione di video-installazioni, musiche e scenografie.

Lo spettacolo-esperienza, scritto da Angelo Floramo e prodotto dal Grup Artistic Furlan, traccia una narrazione al limite tra il reale e il sogno che porta il pubblico faccia a faccia con la casata dei Cucagna, Papa Gregorio XII, Erasmo di Valvasone, Napoleone e Pasolini.

Per raggiungere il castello è necessario percorrere un breve sentiero: è indicato l’utilizzo di calzature e abbigliamento sportivi ed è consigliato munirsi di una torcia elettrica portatile per coadiuvare l’illuminazione di servizio durante la discesa. Il Castello di Polcenigo è raggiungibile percorrendo via San Giacomo che parte da piazza Plebiscito, nel centro del paese; al termine della via si prende l’antico sentiero nei pressi della Chiesa di San Giacomo Apostolo fino a giungere al maniero. In caso di previsto maltempo lo spettacolo sarà spostato nel teatro comunale in vicolo del Teatro a Polcenigo.

L’evento sarà proposto a ingresso libero. Oltre a Polcenigo, lo spettacolo andrà in scena anche nel Castello di Toppo a Travesio il 16 luglio, nel Castello Savorgnan a Pinzano al Tagliamento il 17 luglio, in piazza Castello a Spilimbergo il 18 luglio e nel Castello di Zoppola il 22 luglio.