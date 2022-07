'Il leone il lupo' a Toppo, Pinzano e Spilimbergo

Dopo il grande successo di pubblico e critica raccolto nel Castello di Valvasone, a Faedis, a Sesto al Reghena e a Polcenigo, lo spettacolo-esperienza “Il leone il lupo. La storia è sogno” prosegue il proprio viaggio attraverso i manieri del Friuli giungendo nella zona dello spilimberghese. L’evento sta venendo declinato di volta in volta dal regista Luca Altavilla, che mantiene la propria creatura in continua evoluzione per adattarla ai luoghi che la ospitano.

TRAVESIO. L’appuntamento a Travesio è previsto per il 16 luglio alle 20.15. Per raggiungere il castello è necessario percorrere un breve sentiero: è consigliato l’utilizzo di calzature e abbigliamento sportivi, e sarebbe meglio munirsi di una torcia elettrica portatile per coadiuvare l’illuminazione di servizio durante la discesa. Per arrivare in Castello è consigliabile parcheggiare vicino all’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica in via Verdi 98 a Toppo. Da qui si prosegue lungo via Verdi fino ad imboccare sulla sinistra via Colonia. Superate le case si lascia una mulattiera sulla destra proseguendo dritti lungo la strada asfaltata per giungere, in una decina di metri, ad un ripiano dove si trova un bivio. Qui si prende la strada a sinistra e si sale fino al Castello. In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato.

PINZANO. A Pinzano al Tagliamento, invece, la rappresentazione andrà in scena il 17 luglio alle 20.15. Il Castello di Savorgnan si raggiunge dal centro di Pinzano al Tagliamento imboccando via Castello per circa 200 metri e poi continuando sul sentiero sulla destra: i consigli relativi ad abbigliamento e storica sono gli stessi che valgono per Toppo. Anche qui, in caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato.

SPILIMBERGO. Nel caso di piazza Castello a Spilimbergo, dove lo spettacolo andrà in scena il 18 luglio alle 21.15, gli attori in costume d’epoca - Luciano Roman, Valerio Mazzucato, Vincenzo Tosetto e Sara Beinat - saranno immersi nelle atmosfere oniriche nate dall’unione di video- installazioni, musiche e scenografie. In caso di maltempo l’evento sarà spostato al Cinema Teatro Castello.

Lo spettacolo-esperienza, scritto da Angelo Floramo e prodotto dal Grup Artistic Furlan, traccia una narrazione al limite tra il reale ed il sogno che porta il pubblico faccia a faccia con la casata dei Cucagna, Papa Gregorio XII, Erasmo di Valvasone, Napoleone e Pasolini.

Per quanto riguarda gli spettacoli di Travesio e Pinzano, si tratterà di uno spettacolo itinerante: un viaggio all’imbrunire attraverso quel che resta dei maestosi castelli di Toppo e dei Savorgnan.

L’evento sarà proposto a ingresso libero. Oltre a Toppo, Pinzano e Spilimbergo, lo spettacolo andrà in scena anche nel Castello di Zoppola il 22 luglio.