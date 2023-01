'Il marito invisibile' con Maria Amelia Monti e Marina Massironi

Una settimana in compagnia della prima commedia in videocall. Il Circuito Ert ospiterà da martedì 31 gennaio a domenica 5 febbraio Il marito invisibile, l’ultimo lavoro di Edoardo Erba, con Maria Amelia Monti e Marina Massironi.

Lo spettacolo, diretto dallo stesso Erba, andrà in scena martedì 31 gennaio e mercoledì 1. febbraio alle 20.45 al Teatro Comunale di Monfalcone, giovedì 2 febbraio alle 21 al Teatro Ristori di Cividale, venerdì 3 febbraio alle 21 al Teatro Zancanaro di Sacile (dove lo spettacolo ha già fatto segnare il tutto esaurito in prevendita), sabato 4 febbraio alle 20.45 al Teatro Lavaroni di Artegna e domenica 5 febbraio alle 20.45 al Teatro Pasolini di Casarsa.

Durante la pandemia Maria Amelia Monti aveva trasportato dalle assi del palcoscenico alla piattaforma Twich la commedia di Natalia Ginzburg La Parrucca. La pièce era stata ricreata con un greenscreen dove venivano proiettate le scene e i due attori recitavano in stanze separate. Anche da quell’esperienza è nato Il marito invisibile, una commedia che mette assieme reale e virtuale. Sul palco Maria Amelia Monti e Marina Massironi recitano senza mai guardarsi avvolte da uno sfondo completamente blu, sopra di loro appaiono due grandi schermi che le proiettano nelle loro case, intente a raccontarsi le loro vicende.

La storia è quella di Fiamma (Monti) e Lorella (Massironi), amiche che non si vedono da tempo. I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa di essersi sposata. La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini, ma diventa ancora più incredibile quando lei rivela che il nuovo marito ha una particolarità: è invisibile. Fiamma teme che l’isolamento abbia prodotto danni irreparabili nella mente dell’amica, si propone così di aiutarla, ma non ha fatto i conti con la fatale, sconcertante, attrazione di noi tutti per l’invisibilità…

Le scene dello spettacolo sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Nunzia Russo, le musiche di Massimiliano Gagliardi, le luci di Giuseppe D’Alterio, i video di Davide Di Nardo e Leonardo Erba.

Maggiori informazioni e prevendite contattando la Biglietteria del Teatro Comunale di Monfalcone (dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, 0481 494664), il Teatro Ristori di Cividale (prevendita lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, martedì dalle 17 alle 19 e la sera della rappresentazione dalle 19; 3884969684 | teatroristori@cividale.net), gli Amici del Teatro di Artegna (331 8210675 | info@teatroartegna.it) e la Biblioteca Comunale di Casarsa (0434 873946). Info su ertfvg.it; biglietti online su vivaticket.com.