'Il Musical: killer o evoluzione dell'Opera?' al Teatro Miotto

“Il Musical: killer o evoluzione dell’Opera?” è il titolo dell’appuntamento di “Come l'acqua de' fiumi”, il festival multidisciplinare promosso da Istituto Musicale “Guido Alberto Fano” tutto dedicato al tema del cambiamento, in programma domenica 25 ottobre a Spilimbergo.

Sul palcoscenico del Teatro Miotto, infatti, domenica prenderà forma uno spettacolo unico e originale che alza il velo sull'evoluzione dell'Opera: che “non è un genere ma un mondo”, specifica il docente e giornalista Marco Maria Tosolini, protagonista della serata di domenica insieme alla FVG Orchestra diretta dal Maestro Paolo Paroni.

“Un mondo – prosegue Tosolini - praticamente infinito dove si possono compiere viaggi che in nessuna dimensione reale potrebbero essere così suggestivi e profondi, e dove la magia c’è sempre, trasfigurata e avvolgente”.



Lo spettacolo “”, dunque, consentirà di rivivere l'esperienza dell'ascolto di arie memorabili sotto la guida di una delle voci regionali più accorte e raffinate della narrazione della musica e promette di spingere come mai prima “verso il cuore delle storie”.Il programma musicale di domenica sarà. Con la direzione del Maestro Paolo Paroni, le voci del sopranoe del tenore, la FVG Orchestra eseguirà un repertorio che si arricchisce di alcune delle migliori partiture operistiche di Mozart, Puccini, Verdi, Lehar fino alle più moderne firmate da autori come Sondheim e Lloyd Webber.La partecipazione allo spettacolo diè a ingresso libero e con capienza limitata e prenotazione obbligatoria sul sito, il nuovo appuntamento del festival “” dal titolo “” ad opera della Serenissima che vedrà la partecipazione del docente e scrittoree dell'La seconda edizione di "Come l’Acqua de’ fiumi" è promossa dall'Istituto Musicale "Guido Alberto Fano" di Spilimbergo e realizzata col sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Spilimbergo, Fondazione Friuli, col patrocinio di Città di Spilimbergo e Spilimbergo Città del Mosaico, con partner di progetto il Comune di Forni di Sopra, FVG Orchestra, USCI FVG, Centro di accoglienza e di promozione culturale Ernesto Balducci ODV, Conservatorio “Gaetano Donizetti”, Opera Prima Wien, Univerza v Ljubljani, Dramsam - Centro Giuliano musica antica, Pro Spilimbergo, Associazione Nuovo Corso Spilimbergo.