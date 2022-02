'Il Padrino' festeggia 50 anni al cinema

Dal 28 febbraio al 2 marzo nelle multisale del Circuito Uci di Fiume Veneto e Villesse arriva Il Padrino, il magistrale adattamento cinematografico di Francis Ford Coppola del romanzo di Mario Puzo che racconta l'ascesa e la caduta della famiglia Corleone. La Paramount e la casa di produzione di Coppola, la American Zoetrope, hanno intrapreso un restauro scrupoloso del film per offrire la migliore presentazione possibile al pubblico di oggi, grazie a una tecnologia che è progredita enormemente dal 2007, quando l'ultimo restauro è stato completato dall'eminente storico del cinema e conservatore Robert Harris. Usando quel lavoro come modello, il team ha speso migliaia di ore per assicurarsi che ogni fotogramma fosse valutato per creare la presentazione più incontaminata rimanendo fedele all'aspetto originale dei film.



Il protagonista del film distribuito da Eagle Pictures è Vito Corleone (Brando), emigrato bambino dalla Sicilia negli Usa e diventato un "padrino", il capo di un'importante famiglia mafiosa. Don Corleone ha tre figli, Michael (Pacino), Sonny (Caan) e Fredo (Cazale). Michael, che il patriarca avrebbe voluto tener lontano dagli affari, si trova costretto a fuggire in Sicilia. Al suo ritorno occupa il suo posto di capo indiscusso e introduce sistemi più moderni ed efficaci, ma anche molto violenti.



Il costo del biglietto è pari a quello previsto per l’intero e il ridotto del giorno. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala coinvolte, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.In tutte le multisala UCI sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.