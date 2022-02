'Il Padrino' sotto la lente di ingrandimento

Torna al cinema, a cinquant'anni dalla prima uscita, Il Padrino di Francis Ford Coppola, magistrale adattamento cinematografico del romanzo di Mario Puzo, che racconta l’ascesa e la caduta della famiglia Corleone. Martedì 1 e mercoledì 2 marzo alle 20:30 a Cinemazero il film con Al Pacino sarà visibile nell'edizione originale restaurata, con sottotitoli in italiano. La proiezione di mercoledì 2 sarà preceduta, alle 17:30, dall'analisi del film a cura del formatore Paolo Antonio D'Andrea, per il ciclo "Lo sguardo dei maestri", a ingresso libero presentando in cassa il biglietto di uno spettacolo de Il Padrino. Per chi desidera partecipare solo all'incontro di approfondimento, il costo è di 3 euro.



La lezione di D'Andrea ripercorrerà la genesi, le forme espressive e il lascito di uno dei film più citati e amati di tutti i tempi. Con l'aiuto del grande schermo, i brani più significativi del capolavoro di Coppola saranno riproposti e messi sotto la lente d'ingrandimento. A distanza di cinquant'anni, Il Padrino è ancora un inestimabile oggetto di studio per critici e appassionati di cinema, ma non solo: adattando il romanzo di Mario Puzo, Coppola ha realizzato una vera e propria radiografia della società americana ed elaborato una disillusa riflessione sui suoi miti di fondazione.



"Sono molto orgoglioso de Il Padrino, che ha certamente definito la prima parte della mia vita creativa», ha detto Francis Ford Coppola. «Nel tributo per il 50° anniversario, è gratificante celebrare questa pietra miliare con la Paramount insieme ai meravigliosi fan che lo hanno amato per decenni, alle giovani generazioni che lo trovano ancora attuale e a coloro che lo scopriranno per la prima volta".