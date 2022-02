'Il Padrino' torna in sala al Visionario

In occasione del 50° anniversario dell'uscita originale del primo film, il 24 marzo 1972, torna sul grande schermo in versione restaurata e rimasterizzata in 4k IL PADRINO! Il film cult di Francis Ford Coppola sarà in programma al Visionario per soli tre giorni, dal 28 febbraio al 2 marzo alle ore 20.00 (lunedì e mercoledì il film sarà proposto in versione originale con sottotitoli in italiano).



Magistrale adattamento cinematografico del romanzo di Mario Puzo, Il Padrino racconta l'ascesa e la caduta della famiglia Corleone ed è universalmente considerato come uno dei più grandi capolavori della storia del cinema! Coppola, che ha supervisionato il restauro insieme alla Paramount, ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso de Il padrino, che ha certamente definito la prima parte della mia vita creativa. In questo tributo per il 50° anniversario, è gratificante celebrare questa pietra miliare con la Paramount insieme ai meravigliosi fan che lo hanno amato per decenni, alle giovani generazioni che lo trovano ancora attuale e a coloro che lo scopriranno per la prima volta"!



Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie. Ricordiamo che per accedere al cinema è necessario mostrare il super Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film è obbligatoria la mascherina ffp2.