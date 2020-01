'Il piccolo clown' dà il benvenuto al 2020 al Palamostre

Lunedì 6 gennaio, nel pomeriggio dell’epifania, al Teatro Palamostre (ore 17), andrà in scena lo spettacolo Il piccolo clown. La vitalità del teatro racconta una relazione profonda e significativa come quella tra padre e figlio. Il piccolo clown è un piccolo gioiello che rimanda alla tenerezza e il divertimento de Il Monello, le impertinenze di Pinocchio e Geppetto, le scoperte di Little Nemo, in forma di antologia e sana dedica all'immaginario collettivo.

Se siete dalle parti di Santa Maria La Longa (ore 17), non perdetevi la commedia Blanc, con il trio del Teatro Incerto. Tre amici e un quadro. Completamente bianco. Un’amicizia di lunga data e una irresistibile disputa sul senso dell’arte contemporanea.

L’11 gennaio Teatro Contatto dà il benvenuto al 2020 con Roberto Latini, straordinario autore, attore e performer. Cantico dei cantici (Teatro Palamostre, ore 21) è uno dei testi più antichi di tutte le letterature. Pervaso di dolcezza e accudimento, di profumi e immaginazioni, è uno dei più importanti, forse uno dei più misteriosi. Lo spettacolo è parte di percorso di ricerca sulla live performance, che prende la forma di un emozionante “concerto per voce e corpo”.