'Il ritratto del duca' in anteprima al Visionario

Presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, arriva in anteprima al Visionario martedì 1 marzo alle 20 'Il ritratto del duca' di Roger Michell (che molti ricorderanno per Notting Hill), con protagonisti Helen Mirren e Jim Broadbent!



Tratto da un'incredibile storia vera, il film segue la storia di Kempton Bunton, un anziano tassista che nel 1961 rubò il Ritratto del Duca di Wellington, dipinto da Goya, dalla National Gallery di Londra. Fu il primo (e tuttora l'unico) furto nella storia della Gallery. Kempton inviò una richiesta di riscatto, scrivendo che avrebbe restituito il dipinto solo se il governo inglese avesse stanziato più fondi per la cura dei più anziani. In passato, Kempton aveva già intrapreso una lunga campagna allo scopo di far ricevere il segnale televisivo gratuitamente ai pensionati. Cosa successe in seguito divenne leggendario! L'intera storia emerse solo cinquant’anni anni dopo. Kempton aveva tessuto una rete di bugie. L'unica verità era che si trattava di un brav'uomo, determinato a cambiare il mondo e a salvare il suo matrimonio. Come e perché utilizzò “il Duca” per raggiungere il suo obiettivo, è una bellissima ed edificante storia.



Il ritratto del duca sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano e sarà poi in programmazione regolare dal 3 marzo (sia in italiano sia in lingua originale). Per la programmazione completa e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie. Ricordiamo che per accedere al Visionario è necessario mostrare il Super Green Pass. Per la visione dei film è obbligatoria la mascherina ffp2.