'Il rompiballe' di Francis Veber in scena nel Circuito Ert

Dopo aver ospitato la ripartenza del Circuito ERT lo scorso 13 maggio, l’Auditorium Comunale di Lestizza darà il benvenuto nei teatri regionali a un altro spettacolo di recupero delle stagioni 19/20. Paolo Triestino e Giancarlo Ratti saranno i protagonisti de Il rompiballe, uno dei capolavori del maestro francese della risata, Francis Veber, del quale il pubblico ricorderà senz’altro anche La cena dei cretini e l’Apparenza inganna, tutti trasposti in Francia anche per il cinema e adattati in Italia per il teatro. Il rompiballe – prodotto dagli Artisti Associati di Walter Mramor - aprirà la sua tournée con una due-giorni a Lestizza venerdì 28 e sabato 29 maggio alle ore 19.30, sarà domenica 30 maggio all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento in doppia replica alle ore 16 e alle ore 19.30 e chiuderà con due date all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli lunedì 31 maggio e martedì 1. giugno. Proprio dal 31 maggio l’orario di inizio degli spettacoli del Circuito ERT sarà fissato alle 20.15. Sui palchi regionali, assieme alla coppia Triestino-Ratti, saliranno Antonio Conte, Antonella Civale, Matteo Montaperto e Alessio Sardelli.



L’intreccio della commedia è travolgente: un aspirante suicida per amore e un killer si trovano ad occupare due stanze comunicanti in un hotel, il primo per porre fine ai suoi giorni ed il secondo per porre fine ai giorni di qualcun altro dalla finestra della sua stanza. Ma il piano di quest’ultimo sarà sconvolto, appunto, dal “rompiballe” suicida.Attorno ai due protagonisti ruotano altre quattro figure magnificamente tratteggiate dall’autore: la ex-moglie dell’aspirante suicida, il nuovo compagno della medesima, il cameriere dell’Hotel e uno stravagante poliziotto.Tra risate e colpi di scena, Il Rompiballe riafferma il talento di Veber nel costruire commedie mai banali e capaci di regalare emozioni e grande divertimento.I Teatri potranno disporre del 50% di posti in sala e i protocolli anti-Covid prevedono la prenotazione obbligatoria del posto, la misurazione della temperatura all’ingresso, il mantenimento del distanziamento, l’utilizzo da parte del pubblico della mascherina chirurgica o della FFP2.Tutte le informazioni relative alle singole piazze – disponibilità di posti, comunicazioni agli abbonati, prezzo dei biglietti – si possono trovare nella sezione Teatri del sito www.ertfvg.it