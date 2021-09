'Il tempo dei poeti maledetti' a Casarsa

Sabato 2 ottobre, alle 21, al Teatro Pier Pasolo Pasolini di Casarsa, Alessandro Haber porterà in scena il monologo 'Il tempo dei poeti maledetti'.



Uno dei più grandi e fantasiosi attori italiani, incarna in questo trascinante monologo la rabbia disperata di Charles Bukowski e di altri poeti del nostro tempo. Una prova d'attore assoluta che è quasi un'identificazione con testi maledetti e randagi, così affini al temperamento sanguigno dell'attore bolognese.



In attesa del prossimo avvio della stagione teatrale 2021/22, il Teatro Pasolini ospita una delle tappe del festival "FRATTEMPI/2. Passeggeri del Tempo", organizzato dall'Associazione Culturale CulturArti e dal Comune di Prato Carnico con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giula e della Fondazione Friuli.



Ingresso gratuito con Certificazione Verde Covid-19.

Info e prenotazioni: segreteria@frattempi.it