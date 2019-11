'Il tuo nome è donna', le eroine di Shakespeare al Teatro San Giovanni

Domenica 24 novembre l’Associazione Culturale Atto Quinto riproporrà al Teatro San Giovanni di Trieste lo spettacolo (già presentato al Castello di San Giusto nell’ambito di Trieste Estate 2018) Il tuo nome è donna, ispirato ai più celebri monologhi femminili di William Shakespeare.

Doppio spettacolo: alle ore 10.30 e alle 17.00.



Il tuo nome è donna! O forse meglio, come pronuncia in effetti Amleto, “Fragilità, il tuo nome è donna!”: abbiamo tolto il termine “fragilità” furbescamente, pretestuosamente, così come pretestuoso è – forse – pretendere di “spezzettare” e mettere in scena un poeta complesso come William Shakespeare.

Ma ecco il punto: è davvero ancora possibile, ai giorni nostri, portare a teatro Shakespeare e le sue tantissime opere? In quale misura la rappresentazione “tradirà” l’originale testo seicentesco?

E ancora: fissando il nostro interesse su alcuni tra i più celebri personaggi femminili di Shakespeare, riusciremo a far respirare, almeno in parte, la golden age del teatro elisabettiano?

Un piccolo viaggio in cui ascoltare le voci dei celebri personaggi femminili tragici dell’autore inglese quali Lady Anna, Ofelia, Giulietta, senza dimenticare il lato più brillante e “popolare” di Shakespeare, ben rappresentato all’interno delle sue commedie da donne capricciose e tenaci, senza peli sulla lingua, come ad esempio Ero ed Elena.

Un’occasione per riascoltare le loro storie, o per riscoprirle; un’occasione per riflettere – oggi – sulle difficoltà del fare teatro “classico”, e perché no, anche sul mestiere dell’attrice, ridendoci un po’ su.



Scritto e diretto da Raffaele Sincovich

Con Sara Cechet Woodcock e Raffaele Sincovich

Musiche dal vivo di Emmanuele Millini

Produzione Atto Quinto

In collaborazione con la VI Circoscrizione, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne

L’ingresso è a offerta libera