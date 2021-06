'Impegno del Verdi a non esternalizzare il personale di sala'

"La Fondazione Verdi si è impegnata a non esternalizzare il personale di sala, ad aprire un tavolo per estendere i limiti di età per l'utilizzo dei rapporti di lavoro intermittente e ad assumere quei lavoratori che attualmente non sono in organico in base all'accordo di prossimità non appena questo atto sarà sottoscritto. Alla base di queste decisioni l'approvazione della pianta organica del Verdi da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo". Lo ha affermato questa mattina in Consiglio regionale l'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen, rispondendo a una interrogazione dedicata alla situazione occupazionale delle maschere del Teatro Verdi.

"Questi impegni nei confronti delle organizzazioni sindacali - ha spiegato Rosolen - sono stati assunti lo scorso 9 giugno, con dichiarazione scritta, dal Sovrintendente della Fondazione".

"In linea generale, va inoltre precisato - ha aggiunto l'assessore - che la possibilità di sottoscrivere a determinate condizioni, sulla base della normativa vigente, accordi sindacali in deroga alle previsioni di legge è una prerogativa demandata alla volontà delle parti".

"Di questi accordi, nel pieno rispetto delle norme di settore e delle prerogative delle organizzazioni sindacali, l'Amministrazione regionale prende rispettosamente atto nel caso in cui - ha concluso Rosolen - le stesse parti ne abbiano condiviso i presupposti per la loro applicazione".