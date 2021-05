'In The Mood for Love' al Cinema Ariston

Il film capolavoro di Wong Kar-Wai, maestro della new wave del cinema di Hong Kong, 'In The Mood for Love', sarà proiettato al cinema Ariston di Trieste in versione originale sottotitolata lunedì 3 maggio alle 17 e 19.30, nel nuovo restuaro in 4K, curato dalla Cineteca di Bologna e dalla Criterion di New York. Il film è distribuito nelle sale italiane dalla Tucker a vent’anni dalla première al Festival di Cannes nel 2000.

“In the Mood for love” è un melodramma intenso e raffinatissimo che ha davvero fatto epoca. Hong Kong, 1962. Un uomo e una donna, il signor Chow e la signora Chan. Due dirimpettai che si trovano a vivere un amore casto e clandestino. Due attori meravigliosi, Maggie Cheung e Tony Leung Chiu-wai (premiato al Festival di Cannes), che hanno spalancato le porte dell’Occidente agli splendori del nuovo cinema asiatico, in un immenso cult movie le cui immagini sono contrassegnate dalla splendida fotografia di Christopher Doyle e Mark Lee Ping Bin, e scandite dai ritmi dell’ormai celebre colonna sonora che mescola influenze orientali e occidentali ai temi originali di Michael Galasso.

In ottemperanza ai protocolli sicurezza per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, la capienza della sala sarà ridotta al 50%, con posti pre-assegnati, distanza minima di almeno un metro tra gli spettatori, utilizzo obbligatorio della mascherina durante lo spettacolo. La prevendita dei biglietti è attiva sul sito www.aristoncinematrieste.it