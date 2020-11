'In un futuro aprile - Il giovane Pasolini' in uscita web

Il 2 novembre 1975, all’idroscalo di Ostia, è morto un poeta. Il 2 novembre 2020, 45 anni più tardi, quel poeta verrà celebrato da un documentario: In un futuro aprile – Il giovane Pasolini di Francesco Costabile e Federico Savonitto, distribuito online dalla Tucker Film puntando su www.iorestoinsala.it: il circuito digitale dei cinema italiani di qualità. Il film verrà quindi inserito nelle programmazioni virtuali di 50 sale italiane di qualità.



L’appuntamento è fissato per lunedì 2 novembre e la visione sarà introdotta, alle 20.30, dai due registi, collegati in live streaming via Zoom e intervistati dal critico Federico Pontiggia.

Il loro documentario racconta Pasolini e la sua giovinezza friulana, cioè il Pasolini dei temporali e delle primule. Il Pasolini dell’Academiuta. Assieme a Costabile e Savonitto, ce lo racconta il cugino di PPP, Nico Naldini, qui nella sua ultima intervista («L'arrivo dei Pasolini a Casarsa all'inizio dell'estate, dopo un soggiorno al mare, era per me il momento più felice dell'anno. Andavo alla stazione a prenderli, ad accoglierli e poi li accompagnavo a casa»).



COME E DOVE VEDERE I FILM DI #IORESTOINSALA?

Per lo spettatore abituato a frequentare il cinema della propria città o del proprio quartiere, non cambierà nulla! Lo spettatore acquisterà il biglietto dal sito internet della sua sala cinematografica di riferimento e riceverà quindi un codice e un link per accedere alla sala virtuale. Dal primo click sono 48 le ore a disposizione per completare la visione.



QUANTO?

I prezzi dei biglietti sono calibrati in base alle tariffe esistenti sulla rete e vanno, cioè, da un minimo di € 3,00 ad un massimo di € 7,90.