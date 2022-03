'In un futuro aprile' in dvd per raccontare il Pasolini friulano

“In un futuro aprile”, il docu-film dedicato agli anni giovanili di Pier Paolo Pasolini raccontati dal cugino e poeta Nico Naldini, diretto da Francesco Costabile e Federico Savonitto, prodotto da Altreforme di Udine e distribuito in Italia dalla Tucker Film, è ora disponibile anche in dvd.



Il Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa, che ha preso parte alla produzione del docu-film anche con Cinemazero, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e Kublai Film, lo mette ora a disposizione di quanti fossero interessati nella sua sede a Casa Colussi, mentre 200 copie sono state acquistate da Cinemazero e, nell’anno del Centenario di Pier Paolo Pasolini, saranno regalate agli ospiti della prossima edizione del Pn Docs Fest.



Girato in Friuli, “In un futuro aprile” riporta agli anni Quaranta e al giovane Pasolini a Casarsa, il paese di sua madre. In quel periodo Pier Paolo scopre il paesaggio friulano, la lingua e le tradizioni del mondo contadino e sperimenta le prime avventure amorose con alcuni giovani del posto. Il contatto con questa realtà lo porta anche all’impegno politico nel Partito Comunista e all’esperienza dell’insegnamento scolastico.



La vita di Pasolini scorre attraverso la voce di Nico, svelando due percorsi di vita inevitabilmente connessi. Entrambi, in quel momento, assorbono la violenza estetica ed erotica di un mondo sconosciuto, che si svela nella sua cruda realtà: un universo che influenzerà tutta la successiva opera pasoliniana.