'Incanto', il docufilm su don Gilberto Pressacco, al 'Bellaria Film Festival'

Il docufilm “Incanto”, sulla vita e la ricerca di don Gilberto Pressacco, diretto da Marco D’Agostini, docente di ripresa e regia digitale e montaggio digitale nel corso di Scienze e Tecnologie Multimediali dell’Università di Udine, è stato selezionato alla 38° edizione del “Bellaria Film Festival” e verrà proiettato venerdì 25 settembre, alle 17, alla presenza del regista udinese.



In concorso nella sezione principale “Bei Doc” con altri 23 film, selezionati fra oltre 300 proposte, “Incanto” è stato realizzato in oltre due anni di intenso lavoro su iniziativa dell’Associazione Don Gilberto Pressacco, in collaborazione con la cooperativa Agherose, approvato e finanziato dal Fondo per l’Audiovisivo FVG ed ha ottenuto anche il sostegno della Fondazione Aquileia, Provincia di Udine, della Fondazione Friuli, dell’Università di Udine, del Cirf.



che ha come tema l'Articolo IX della costituzione, la valorizzazione culturale, la ricerca scientifica e tecnica, la tutela del paesaggio e il patrimonio storico e artistico, la promozione della libertà espressiva e la conoscenza delle culture proprie e altrui. “Incanto – si legge nel catalogo del festival - è un viaggio di scoperta attraverso la ricerca storica e le originali intuizioni di uno dei protagonisti della scena culturale friulana di fine Novecento: don Gilberto Pressacco. Il suo pensiero è stato un caleidoscopio di suggestioni, un continuo gioco di rimandi: dagli studi in ambito musicale al tema della danza sacra e popolare, fino all’avvincente interpretazione dei mosaici della basilica di Aquileia. Con la sua ricerca ha riannodato fili dispersi e sparpagliati dal tempo, giungendo a collegare l’Aquileia del I sec. d.C. con Alessandria d’Egitto, a quel tempo la vera capitale del Mediterraneo. Grazie alla testimonianza di coloro che hanno condiviso il suo lavoro, questo viaggio di scoperta ci aiuta ad interpretare la nascita e la diffusione del Cristianesimo Aquileiese. A vent’anni dalla sua scomparsa, il lascito di don Gilberto Pressacco ha un inestimabile valore culturale e avvalora l’idea di un Friuli terra di confine, ricco di storia e arte, crocevia di culture e spiritualità libere”.“Questo lavoro è stato possibile anche grazie alla ventennale attività di catalogazione degli scritti e più in generale della produzione artistica e musicale di don Gilberto svolta dall’Associazione – sottolinea, che già aveva collaborato con l’associazione intitolata a Don Gilberto con la realizzazione del documentario “I volti spirituali del Friuli” - Di fondamentale importanza poi il confronto con i fratelli e con molti stretti collaboratori e allievi di Don Gilberto come Angelo Vianello, Gian Paolo Gri, Luca De Clara, Sandro Azaele, Federico Rossi, Milvio e Giacomo Trevisan e naturalmente il coinvolgimento di musicisti come Glauco Venier, di cui è anche la colonna sonora, Liliana Moro, Claudio Zinutti, Fabio Alessi”.“Questo riconoscimento – sottolinea, presidente dell’associazione Don Gilberto Pressacco – è significativo sia perché permette di raccontare al di fuori dei confini regionali il ruolo del territorio friulano, e in particolare del protocristianesimo aquileiese, nella storia dei primi secoli di sviluppo del cristianesimo sia perché la memoria di Don Gilberto è un patrimonio prezioso non soltanto per la famiglia e l’associazione ma anche per tutta la comunità friulana e regionale”.Precedentemente “” è stato selezionato anche al, rinviato al 2021 causa Covid-19.