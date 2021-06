'Inganni d'amore' al Kulturni dom di Gorizia

Lunedì 14 giugno 2021 con inizio alle ore 20.00, si terrà presso il Kulturni dom di Gorizia (via Italico Brass 20), lo spettacolo teatrale nell’ambito della stagione teatrale 2020/21 a Gorizia del Teatro Stabile Sloveno di Trieste e del Komigo 20/21, il musical comico-romantico di Andrej Rozman Roza “Inganni d’amore” (Ljubezenske prevare), per la regia di Žiga Flajnik, a cura della compagnia Špas Teater di Mengeš (Slo).



Nella vita reale non esistono solo storie romantiche. Oltre ai classici e agli ideali, ci sono altre possibilità, nelle quali la fantasia umana trova spazio per incredibili intrighi. Con i ritmi di popolari canzonette ci verrà raccontata la storia ben nota del gatto con gli stivali che avrà dei risvolti particolari. Come tante storie d’ amore nel mondo reale. Questa è la storia di Julia, figlia dal gusto aristocratico e del dilemma della “scelta giusta”. Nel mondo dei ricchi si applicano regole diverse…



La rappresentazione sarà corredata da sovratitoli in italiano.



Entrata solo su prenotazione presso la segreteria del Kulturni dom di Gorizia: tel. 0481 33288 o info@kulturnidom.it (i posti sono limitati). Prezzi biglietti: interi € 20,00, ridotti per under 26 e over 65 € 17,00 e ridotti per studenti e disoccupati € 10,00.

I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.