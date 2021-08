‘Insegui la tua storia’ prosegue con gli ultimi appuntamenti col teatro per ragazzi. Martedì 3 agosto, con inizio alle 21, ci troveremo a Privano di Bagnaria Arsa a Villa Dal Dan in via della Chiesa, 8 (in caso di maltempo lo spettacolo sarà proposto alla Scuola primaria di Sevegliano in via Vittorio Veneto, 36) per assistere a ‘Chiattaforma – Una fiaba galleggiante’ con l’Associazione Culturale Matricola Zero. Si tratta di un’avventura ambientata in mare, tra lepri parlanti, sirene e viaggi roccamboleschi. Sarà una nuova occasione per raccontare la realtà attraverso gli occhi della fantasia.



Giovedì 5 agosto, sempre alle 21, l’appuntamento è previsto nel Parco Comunale di piazza Vittoria, 1 a Capriva del Friuli (in caso di pioggia al Centro Civico adiacente) con le ‘Fiabe dolci, dolci da fiaba’ messo in scena da Ortoteatro. Come in un piatto prelibato, canzoni da carosello guarniscono storie popolari, insaporiscono immagini, proiezioni e disegni. Uno spettacolo perfetto per bambini ‘affamati’ di racconti.



L’ultimo appuntamento è fissato a Romans, martedì 10 agosto, alle 21.Per questo appuntamento gli adulti accompagnatori, e gli spettatori con più di 12 anni, dovranno essere provvisti di Green Pass per poter assistere agli spettacoli, sia all’esterno, sia – in caso di pioggia – all’interno.La rassegna si concluderà con ‘Il giardino del Gigante’ del Gruppo Teatrale Pantarei che allestirà lo spettacolo in piazza Candussi (in caso di pioggia nell’Auditorium Monsignor Galupin). E’ la storia dell’incontro fra un vecchio gigante poco incline a socializzare ed una bambina allegra e misteriosa. Dal celebre racconto di Oscar Wilde ne esce una fiaba che parla di amicizia e della gioia di condividere che possediamo.La rassegna è promossa da dodici Comuni del territorio regionale, con capofila il Comune di Romans, con il sostegno di APT – BCC Staranzano e Villesse – Fondazione CaRiGo, ed ha la direzione artistica di ArtistiAssociati.Prenotazione obbligatoria: entro le ore 19 del giorno di rappresentazione. Il modulo per la prenotazione è disponibile sul sito artistiassociatigorizia.it alla sezione Teatro Giovani/Insegui la tua storia. Eventuali posti liberi saranno messi a disposizione del pubblico dalle ore 20.30 presso il desk allestito all’ingresso dell’Evento.