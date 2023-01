'Io vivo altrove', al Visionario il primo film di Giuseppe Battiston

Nuovo anno, nuovi ospiti in arrivo al Visionario di Udine. Lunedì 16 gennaio, Giuseppe Battiston presenterà al pubblico udinese il suo primo film da regista, Io vivo altrove!, liberamente ispirato a Bouvard et Pécuchet di Gustave Flaubert. Girato in Friuli, molte scene sono state ospitate dal piccolo borgo di Valle di Soffumbergo, soprannominato Balcone del Friuli grazie alla sua vista panoramica.

A metà della loro vita, Biasiutti, bibliotecario vedovo e solo, e Perbellini, impiegato dell'Enel scapolo e tiranneggiato dalla madre, decidono di dare una svolta al loro destino.

L'occasione arriva quando Biasiutti eredita una fattoria in un remoto paese del Friuli e i due lasciano Roma per trasferirsi in campagna a fare i contadini. Non tutto andrà secondo i piani...

Per informazioni visionario.movie