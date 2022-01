'It Takes Two', in scena il meglio dei musical

Un concerto esclusivo costruito sui più bei duetti della storia del musical, e due voci straordinarie e raffinatissime: quelle di Thomas Borchert e Navina Heyne, due star di prima grandezza nel teatro musicale europeo.

Ecco “It Takes Two”, in scena soltanto sabato 15 gennaio alle 20.30 al Politeama Rossetti: un appuntamento davvero straordinario che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia inserisce nel cartellone “Musical ed eventi” in esclusiva nazionale.



Thomas Borchert non ha bisogno di presentazioni: ha brillato nei ruoli più importanti, in tutte le produzioni europee di massimo prestigio, ha affrontato con agilità vocale e interpretazioni ineccepibili le partiture più impegnative… tanto che alcuni compositori hanno scritto specificamente per la sua voce (è il caso di Frank Wildhorn per il musical “Il Conte di Monte Cristo”).

Per gli appassionati di musical e di grande musica in regione è divenuto un beniamino fin dalla sua prima apparizione, fra i merli del Castello di Miramare - dove sosteneva il ruolo di Der Tod/La Morte in “Elisabeth” nella memorabile edizione estiva del 2004 - e solo pochi mesi fa, a giugno, è stato confermato tale dall’infinito e meritatissimo applauso tributatogli al Politeama alla fine del suo concerto in assolo “The Piano Man”.



E se era già evidente quale velluto e quale capacità interpretativa rendessero unica la sua voce, in questa recente occasione il pubblico del Teatro Stabile regionale ha scoperto in Thomas Borchert anche un piacevole e simpatico intrattenitore. Quale guida migliore, dunque, per l’itinerario attraverso i più bei duetti del musical proposto da “It Takes Two”…Al suo fianco ci sarà Navina Heyne, con cui divide vita privata e - in questo caso - il palcoscenico. Berlinese, è un’artista di classe, ottima attrice di prosa e ricercata performer di musical che si è distinta in produzioni internazionali rilevanti, fra cui “Rock of Ages”, “Spamalot” e “Chess”.Le loro voci si intrecceranno in un repertorio coinvolgente e impegnativo, delicato e onirico: il sipario si alzerà sul brano che dà il titolo al concerto “It Takes Two” dal musical “Into The Woods” e sarà anche il modo per ricordare con dolcezza il compositore Stephen Sondheim, uno dei più importanti del XX secolo, da poco scomparso.Si passerà poi ai ritmi scatenati di “Grease”, alle atmosfere sognanti di “Alladin” di Alan Menken e alle arie incantevoli di Andrew Lloyd Webber per “The Phantom of the Opera”, musical di cui Thomas Borchert è stato più volte protagonista eccellente.I due artisti si concederanno anche qualche “incursione” nella tradizione, a partire da un omaggio all’operetta “Im weißen Rössl”/“Al Cavallino bianco” di Benatzky. Da non perdere poi la loro interpretazione del medley da “West Side Story” capolavoro di Leonard Bernstein di cui è stata presentata di recente la nuova edizione cinematografica di Steven Spielberg. E non mancheranno sorprese danzanti tratte da “Shall we Dance” o da “Dirty Dancing”, i brividi trasmessi dalle arie tratte da “Jekyll & Hyde” di Wildhorn, da “Dracula” o dal magnetico “Tanz der Vampire”, e lo humour di “Spamalot” o “Bonnie & Clyde”, in una serata esclusiva e generosa di emozioni.Lo spettacolo va in scena alla sala Assicurazioni Generali alle ore 20.30 sabato 15 gennaio per il cartellone “Musical & Eventi”. Per biglietti e prenotazioni si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti, agli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it. L'ingresso in sala sarà consentito solo ai titolari di certificazione “Super Green Pass” dotati di mascherina Ffp2. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.