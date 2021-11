'Italia, il fuoco, la cenere' al Torino Film Festival

“Per noi l’archivio è materia estetica, viva e pulsante”: Olivier Bohler e Céline Gailleurd, autori di Italia, il fuoco, la cenere, in programma mercoledì 1° dicembre al Torino Film Festival, rimarcano così l’importanza del lavoro di salvaguardia delle cineteche e le vaste possibilità di riutilizzo dei materiali conservati per la creazione di nuove opere.



Italia, il fuoco, la cenere, con la voce narrante di Isabella Rossellini, è “una riflessione sul gesto cinematografico e sull’origine stessa del nostro desiderio di immagini”, un documentario che avvalendosi di materiali eccezionali, spesso inediti, conservati nelle cineteche europee, racconta con un taglio poetico e contemporaneo il cinema italiano dal 1896 al 1930 e gli anni che precedettero l’avvento del fascismo.



La Cineteca del Friuli-Archivio Cinema del Friuli Venezia Giulia ha contribuito alla realizzazione del film fornendo, grazie all’ampia collezione di cinema muto italiano e di film dal vero della Grande Guerra, sei minuti di immagini tratti da undici fonti diverse, sia documentari che cortometraggi a soggetto risalenti per lo più agli anni Dieci del Novecento, recentemente restaurati. Alcuni sono stati proiettati per intero alla scorsa edizione delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, come Cenerentola (1913) e La battaglia dall'Astico al Piave (1918), quest’ultimo restaurato dall’Università di Udine con la collaborazione della Cineteca.