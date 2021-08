'Josep', la vita dell'illustratore catalano Josep Bartolí al cinema

Miglior film d’animazione ai Cesàr 2021 e agli European Film Awards, JOSEP è una celebrazione del potere espressivo del disegno e di una vita straordinaria, quella dell’illustratore catalano Josep Bartolí (Barcellona 1910 – New York 1995). A firmarlo Aurel, pseudonimo di Aurélien Froment, vignettista francese tra gli altri per Le Monde. JOSEP sarà in programma al Visionario dal 30 agosto al 1° settembre alle ore 19.15 (prevendita biglietti attiva online e presso la cassa del cinema).

Febbraio 1939. I repubblicani spagnoli si dirigono in Francia per fuggire dalla dittatura di Franco. Il governo francese confina i rifugiati in campi di concentramento, dove si riesce a malapena a soddisfare il bisogno di igiene, acqua e cibo. È in uno di questi campi che due uomini, separati dal filo spinato, diventeranno amici. Uno è una guardia, e l’altro è Josep Bartolí, un illustratore che combatte il regime franchista.

Un'affascinante lezione di storia, un film sulla memoria e sul potere fondativo degli incontri capaci di alterare il corso di una vita.

Per la programmazione completa e sempre aggiornata consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per accedere al Visionario, al cinema all’aperto presso il giardino Loris Fortuna e alla Mediateca Mario Quargnolo è necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).