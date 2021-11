'L’angelo dei muri' in prima mondiale al Torino Film Festival

L’angelo dei muri di Lorenzo Bianchini, interpretato dal grande Pierre Richard e prodotto dalla Tucker Film con Rai Cinema e MYmovies, sarà presentato in prima mondiale al Torino Film Festival (26 novembre-4 dicembre) chiudendo la sezione Le stanze di Rol.



Questa intensa favola nera, che segna il passaggio dell’udinese Bianchini dalla scena horror indipendente al circuito mainstream, porta con sé il respiro dell’Europa: un protagonista francese, nome storico del cinema, del teatro e della tivù, una co-protagonista slovena, Iva Krajnc Bagola, e un direttore della fotografia austriaco, Peter Zeitlinger, vera e propria icona legata a filo doppio con Werner Herzog.



Trieste. Un vecchio palazzo, un vecchio appartamento. Pietro vive là, stancamente, finché la sua quotidianità regolare e solitaria non viene devastata da un’ordinanza di sfratto. L’anziano non vuole andarsene e mette a punto una strategia per continuare a vivere segretamente dentro casa: costruisce un muro in fondo al lungo corridoio dell’appartamento, un vero e proprio nascondiglio verticale dietro cui sparire. Una grata per respirare, una fessura per simulare un lucernaio, qualche buco per studiare le mosse del nemico (il proprietario, i potenziali nuovi inquilini). Il timore di venire scoperto diventa un’ossessione e ogni cosa lo fa sentire minacciato: il sibilo del vento, un’ombra, uno scricchiolio. Poi, un giorno, “il nemico” arriva davvero: è una madre disperata che vuole garantire un tetto alla figlia. Come reagirà Pietro? Che forma prenderà la sua guerra?



"L’angelo dei muri – commenta, Direttore del Torino Film Festival – è un vortice che porta lo spettatore a fluttuare tra la realtà fenomenica e la realtà psichica, descrivendo e superando le soglie dell’abituale grazie a un lavoro raffinatissimo di regia, di scenografia e di montaggio che porta dritto al cuore fantomatico del cinema. Solitudine, memorie e echi dolenti animano i muri e le stanze della casa al limite della vita che geme come un fuscello scosso dai venti imprevedibili delle emozioni. Una voce unica, potente e melanconica nella polifonia del Torino Film Festival"."La mia stima nei confronti di Bianchini – aggiunge, curatore della sezione Le Stanze di Rol – ha radici lontane, fin dal suo esordio(2001). Ne scrissi in termini elogiativi su Cineforum, intervistandolo. Sono felicissimo di poter lasciare entrare il suo ultimo lungometraggio nelle Stanze di Rol, e di affidargli il compito di chiuderle quale Closing Film:, e proprio per questo motivo mi ha sorpreso e convinto. Segno di un autore che non si accontenta e che non si ripete".Realizzato con il sostegno di MiC, FVG Film Commission, Fondo per l'Audiovisivo del FVG e RE-ACT,. "L’angelo dei muri – sono parole di Bianchini – è il risultato di. In questi due film la paura è evocata da ciò che risiede al di là del confine tra la vita e la morte, in quella zona misteriosa dove trovano ristoro le umane speranze di immortalità. L’angelo dei muri descrive una paura ancora più profonda, generata da un vecchio trauma irrisolto".