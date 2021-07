'L’elisir d’amore' in scena al Kulturni dom di Gorizia

Giovedì 15 luglio 2021 alle ore 20.30, si terrà presso il Kulturni dom di Gorizia (via Brass, 20), il melodramma giocoso “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti. Sotto la direzione artistica del maestro Alessandro Svab, saranno presenti interpreti da tutto il mondo: Ksenia Proshina, soprano russo attualmente impegnata presso l’Operà di Parigi, nella veste di Adina, Federico Buttazzo, tenore leccese, nella veste di Nemorino, Jure Pockaj, baritono sloveno, nella veste di Belcore, Ivana Sant, soprano italiano nel ruolo di Giannetta e Massimiliano Svab, basso di Farra d’Isonzo, come Dulcamara.



L'Elisir d'amore è un melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani.

La storia ruota attorno alle vicende dell'umile contadino Nemorino, innamorato di Adina ed incapace di dichiararsi. L'equilibrio viene bruscamente interrotto con l'arrivo di Dulcamara (il ciarlatano di Donizetti), che - fingendosi un dottore - vende a Nemorino un fantomatico elisir d'amore. L'opera andò in scena per la prima volta il 12 maggio del 1832 a Milano, presso il Teatro della Cannobiana.



L’evento è promosso dall’Accademia Lirica Santa Croce di Trieste, dal Kulturni dom di Gorizia e dalla cooperativa culturale Maja (nell’ambito della rassegna musicale “Across the border – 2021”), con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia.



Ingresso libero (ad offerta libera) però solo su prenotazione presso la segreteria del Kulturni dom di Gorizia (tel. 0481 33288 o info@kulturnidom.it (i posti sono limitati).



I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.