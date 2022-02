'L’uomo ideale' dieci serate in compagnia degli attori del Teatro Golden di Roma

Ritornano nel Circuito ERT gli autori e gli interpreti del Teatro Golden di Roma, protagonisti nelle ultime stagioni con la commedia di successo La casa di famiglia. Il loro nuovo lavoro, L’uomo ideale, arriverà in Friuli Venezia Giulia per ben dieci serate. Simone Montedoro, Claudia Campagnola, Toni Fornari e Noemi Sferlazza saranno mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio alle 21.00 all’Auditorium Aldo Moro di Cordenons, venerdì 18 e sabato 19 alle 20.45 all’Auditorium Comunale di Lestizza, domenica 20 alle 17.30 al Teatro Verdi di Muggia, martedì 22 e mercoledì 23 alle 20.45 al Teatro Verdi di Maniago, giovedì 24 alle 20.44 all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli, venerdì 25 alle 20.45 a TeatrOrsaria di Premariacco e, infine, sabato 26 alle 21.00 al Teatro Italia di Pontebba. La commedia è scritta da Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli ed è diretta da Toni Fornari.



Giada e Lollo sono soci in affari e vivono insieme in una bella casa-ufficio. Hanno un’azienda di moda e la loro griffe è molto conosciuta in Italia mentre non riesce a diffondersi all’estero. La particolarità della loro convivenza consiste nel fatto che i due non sono fidanzati tra di loro, ma convivono da amici. Giada è disperatamente alla ricerca dell’uomo ideale mentre Lollo è gay.Decidono allora di mettere un annuncio per affittare una stanza della loro grande casa e in questo modo sperano di poter selezionare i candidati per trovare l’uomo ideale per Giada. Tra i tanti si presenta Damiano: bello, affascinante, cortese, divertente. A perdere la testa per lui non è soltanto Giada ma, inaspettatamente, anche Lollo. Si scatena così una competizione tra i due che porterà a risultati sorprendenti. Divertimento, emozioni e colpi di scena in una commedia brillante che affronta il tema della solitudine dell’uomo di oggi.Maggiori informazioni e i dettagli sulle prevendite al sito