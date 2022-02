'L'isola degli idealisti' di Giorgio Scerbanenco al Teatro Bobbio

La nuova produzione La Contrada, "L'isola degli idealisti", è un progetto di Massimo Navone, regista e autore della drammaturgia teatrale, e andrà in scena da venerdì 4 a domenica 6 marzo al Teatro Bobbio di Trieste.



Sulle atmosfere di un noir psicologico, dove non mancano accenti ironici e brillanti, un solido e interessante cast di sei attori - capitanato da Pino Quartullo nel ruolo del protagonista affiancato da Giusto Cucchiarini, Antonio Veneziano, Gianmaria Martini, Marzia Postogna e Anna Godina – fa rivivere in scena per la prima volta i personaggi perfettamente tratteggiati dallo scrittore milanese nato a Kiev, maestro della narrativa di genere e padre del giallo italiano: uno scritto andato perduto durante la seconda guerra mondiale, ritrovato dopo quasi 50 anni dagli archivi della famiglia Scerbanenco e pubblicato nel 2018 da La Nave di Teseo, che sta editando tutta l’opera dell’autore.