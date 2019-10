'L'Orchestra per Bach' al Teatro Palamostre

In che modo la musica di Johann Sebastian Bach ha influenzato e ispirato i compositori successivi? W.A. Mozart, L. van Beethoven, ma anche A. von Webern, A. Walton e O. Respighi hanno composto delle trascrizioni d'autore dei capolavori bachiani adattandoli alla contemporaneità. "L'Orchestra per Bach" è un viaggio nella musica dal Settecento in poi, ma anche un omaggio a uno dei compositori più influenti dell'intera storia della musica. Si apre così MetarmophosisTx2, la micro Stagione dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, in residenza al Teatro Comunale Palamostre di Udine grazie alla collaborazione con il CSS Teatro stabile di innovazione FVG e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli. Appuntamento, dunque, mercoledì 16 ottobre, alle ore 21 al Teatro Palamostre (piazzale Paolo Diacono, Udine), con l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, diretta da Alessio Venier, gemonese classe 1992, violinista, compositore, direttore d’orchestra.



Sono oltre 50 i giovani e giovanissimi strumentisti che già in questi giorni hanno iniziato ad abitare il Teatro Palamostre dove stanno preparando il concerto e utilizzando in maniera inedita gli spazi cittadini. “Un passo avanti importante per noi che siamo nati solo quattro anni fa - commenta Gabriele Bressan, presidente dell’orchestra - che ci permette di avvicinarci ai nostri obiettivi: offrire opportunità di crescita, formazione e lavoro ai giovani musicisti del territorio proponendo un repertorio capace di avvicinare tutti all’ascolto della musica classica”.



È possibile acquistare il biglietto per “L’Orchestra per Bach” direttamente in cassa a partire dalle 17.30 al costo di 15€ Intero e 10€ Ridotto. Inoltre, viene proposta anche la soluzione in abbonamento: con un solo biglietto (30€ intero, 25€ ridotto) è possibile assistere a tutti e tre i concerti dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani a Udine. Dopo “L’Orchestra per Bach”, appuntamento l’8 dicembre con “Un altro mare - Classici Giovani Talenti” con il violinista Christian Sebastianutto e il percussionista Francesco Tirelli, e infine il 12 marzo con “Suite Parisienne” con l’arpista Cristina Di Bernardo e la direzione di Ferdinando Sulla.