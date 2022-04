'La classe' di Vincenzo Manna debutta al Rossetti

È in scena, in tutta Italia, dal 2017 “La classe” di Vincenzo Manna, diretto da Giovanni Marini: un autore fra i più interessanti delle ultime generazioni e un regista versatile, colto e di grande sensibilità intrecciano i loro linguaggi per un progetto molto particolare, di cui il pubblico ha recepito immediatamente il valore.

Un valore che ha potenti radici nella genesi del progetto, del tutto insolita: “La classe” - che è in scena al Politeama Rossetti martedì 26 e mercoledì 27 aprile per il cartellone “Scena Contemporanea dello Stabile regionale - nasce infatti dalla sinergia fra soggetti operanti nei settori della ricerca (Tecné), della formazione (Phidia), della psichiatria sociale (SIRP) e della produzione di spettacoli dal vivo.



Il lavoro di data-storytelling da cui ha tratto ispirazione la drammaturgia di Vincenzo Manna infatti si basa su oltre duemila interviste rivolte da Techné a giovani tra i 16 e i 19 anni, che hanno spiegato la loro relazione con gli altri (diversi, altro da sé) e hanno riflettuto sul loro rapporto con il tempo, inteso come capacità di legare il presente con un passato anche remoto e con un futuro non prossimo.



È dunque la concretezza della realtà e del nostro tempo, è il nodo delle questioni che lacerano la società civile reale a fare da pilastro a questa commedia, che con decisione tocca il cuore dei problemi e allo stesso tempo sorprende per vitalità ed empatia.Al centro dello spettacolo è il mondo della scuola, inquadrato in un contesto particolare: ci troviamo infatti in un Istituto Comprensivo specializzato in corsi professionali che avviano al lavoro, situato in una cittadina europea dei giorni nostri, in cui si vive una dura crisi economica e sul piano sociale una situazione di disagio, disordini e criminalità: un vortice che si autoalimenta e sembra inarrestabile. A rendere le conflittualità ancor più esacerbate, nell’area di periferia dove sorge la scuola, è la prossimità con lo “Zoo” uno dei campi profughi più vasti del continente, al cui interno i rifugiati sono trattenuti da un muro imponente. In quella scuola chiaramente difficile, entra al primo impiego Albert (interpretato da Andrea Paolotti) un trentenne, straniero di terza generazione, laureato in Storia: deve tenere un corso di recupero pomeridiano per sei studenti sospesi per motivi disciplinari. Il Preside - ruolo sostenuto dal bravissimo Claudio Casadio, già applaudito in questa stagione ne “L’Oreste” - disillude subito il giovane insegnante: il corso ha l’unico scopo di far recuperare i crediti ai ragazzi e la scuola ha interesse a farli uscire diplomati il prima possibile…Ma la passione dell’insegnante crea un punto di dialogo e fa breccia nella rabbia dei ragazzi: Albert lascia le linee suggerite dal Preside e assieme agli allievi partecipa a un bando europeo per le scuole superiori sul tema “I giovani e gli adolescenti vittime dell’Olocausto”. E non si tratta dell’Olocausto che la Storia, il passato ci hanno fatto conoscere: ma di quello che - in un assurdo perpetuarsi di orrori ed errori - sta avvenendo ora, proprio nell’area da cui provengono i rifugiati dello “Zoo”.I ragazzi allora “entrano” in quella che è anche la loro Storia e non sempre in modo prevedibile: per allievi e insegnate quel corso assumerà un significato profondo e indelebile.“La classe” va in scena alla Sala Assicurazioni Generali alle ore 20.30 martedì 26 e mercoledì 27 aprile per il cartellone Scena Contemporanea del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Per biglietti e prenotazioni si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti, agli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it.L'ingresso in sala sarà consentito solo ai titolari di certificazione “Super Green Pass” ed è necessario indossare la mascherina FFP2. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.