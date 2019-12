'La famiglia Addams' con merenda al sacco

Torna l'appuntamento con Visiokids e torna al cinema la famiglia più spassosamente macabra del mondo: domani sabato 7 dicembre alle ore 17.10 sullo schermo del cinema Centrale La famiglia Addams! Ai piccoli spettatori sarà come sempre offerta una deliziosa merenda al sacco.



La famiglia Addams vive infelice e contenta nella sua magione, protetta da una fitta coltre di nebbia. Almeno fino a quando una donna di nome Margaux Needler, conduttrice di un reality televisivo, non fa bonificare la palude sottostante per edificare una città color pastello. A quel punto trasformare radicalmente la grigia casa Addams diventa l’obiettivo di Margaux. Proprio nei giorni in cui gli Addams ospitano sotto il loro tetto una riunione di famiglia, in occasione della Mazurka della Spada di Pugsley. Siete pronti a morire … dal ridere?