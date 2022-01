'La fiera delle illusioni - Nightmare Alley' in lingua originale

In contemporanea con l’uscita ufficiale nelle sale italiane The Space Cinema propone la proiezione del film “La fiera delle illusioni - Nightmare Alley”, riadattamento cinematografico del romanzo del 1946 di William Lindsay Gresham, in lingua originale.



“La fiera delle illusioni - Nightmare Alley” è un lungometraggio ambientato negli anni’40, un dramma psicologico dalle atmosfere noir che racconta la storia di Stanton Carlisle (Bradley Cooper), un uomo senza averi e dal passato burrascoso che decide di unirsi ad un luna park itinerante. Il protagonista ambizioso e avido di ricchezza riesce a convincere la veggente Zeena Krumbein (Toni Collette) e l’ex mentalista Pete Krumbein (David Strathairn) ad insegnarli tutti i trucchi del mestiere. Con la giovane Molly (Rooney Mara) al suo fianco decide di mettere su un numero in grado di ammaliare e truffare l’alta società newyorkese. Il suo carisma e la sua sete di successo lo trasformano nel Grande Stanton, indovino e sensitivo capace di comunicare con i morti; ma un incontro inaspettato con la misteriosa psichiatra (Cate Blanchett) lo porterà ad intraprendere una relazione di convenienza: un’alleanza tra disonesti che porterà l’arrogante protagonista alla rovina.



I multisala selezionati per questo appuntamento sono quelli di Milano Odeon, Firenze (Novoli), Limena, Bologna, Trieste, Vimercate, Silea, Parma Centro, Roma (Parco de Medici), Napoli e Torino (Beinasco). Per conoscere la programmazione di “La fiera delle illusioni - Nightmare Alley” e rimanere aggiornati sui prossimi titoli in versione originale basta visitare la sezione dedicata alla rassegna Hear My Voice, al link: thespacecinema.it/iniziative/hear-my-voice