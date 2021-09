'La grande musica dell'arte', anteprima nazionale a Lignano

Da Vincent Van Gogh a Frida Kahlo, le opere di alcuni tra i più importanti pittori al mondo rivivranno sul palco di Nottinarena grazie alle note di Remo Anzovino, uno dei compositori e pianisti più innovativi in circolazione, che domenica 19 settembre al tramonto (inizio concerto ore 19.30) presenterà in anteprima nazionale all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro il suo nuovo ambizioso progetto live "La Grande Musica dell'Arte". I biglietti saranno in vendita a partire dalle 10 di martedì 7 settembre online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Accompagnato dall’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Musicale Naonis diretta da Valter Sivilotti, voce solista Franca Drioli, Anzovino eseguirà dal vivo “La Grande Musica dell’Arte”, ovvero il percorso che lo ha portato ad affermarsi a livello mondiale componendo le colonne sonore originali dei film per “La Grande Arte al Cinema”, da Vincent Van Gogh a Frida Kahlo, passando per Monet, Picasso e Gauguin, che nel 2019 sono state premiate con il Nastro D’Argento – Menzione Speciale Musica dell’Arte e sono diventate anche uno speciale cofanetto discografico, Art Film Music, pubblicato in tutto il mondo da Sony Masterworks/Sony Classical. Saranno inoltre eseguite anche alcune delle musiche scritte per il film “Pompei. Tra Eros e Mito”, diretto da Pappi Corsicato, con Isabella Rossellini, in uscita in tutti i cinema italiani il 29 novembre.

Il filo conduttore di questo straordinario progetto multimediale sarà come l’Arte diventa suono e come la Musica traduce l’Arte. Dopo aver unito con la sua musica la grandiosità del cinema, l’accessibilità a dettagli di opere inestimabili, aver dato vita a un quadro, ma anche allo schermo bidimensionale, ora Remo Anzovino porta dal vivo la sua Musica dell’Arte assieme ad una delle orchestre più rappresentative della regione Friuli Venezia Giulia.

Il compositore svelerà al pubblico per la prima volta il legame tra suoni, arte e immagini, ovvero gli elementi fondamentali di questo speciale nuovo live: “La Grande Musica dell’Arte” è infatti un grande show arricchito da un sistema tecnologico di proiezione visual – ideato da Sacha Saffretti –che agisce in tempo reale seguendo la dinamica della musica e da un elegante disegno luci – firmato da Music Team – che faranno vivere, in un viaggio multisensoriale unico, le opere immortali di questi grandi Artisti, le loro storie e le emozioni universali che suscitano in ogni angolo del globo.

Un progetto imponente – prodotto da VignaPR – che conferma Anzovino come nuovo vero erede della grande tradizione italiana nella musica da film grazie ad uno stile musicale contemporaneo che incanta e ci collega con il mondo attuale, un compositore che è artista sia quando scrive per sé stesso sia quando mette la sua musica al servizio di altre discipline.

La Grande Musica dell’Arte, il concerto di Remo con l’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Musicale Naonis, sarà l’ultimo grande show proposto da “Nottinarena 2021”, la rassegna – realizzata da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Lignano e PromoTurismoFVG – che questa estate si è confermata come una delle principali dell’intero Nordest ospitando alcuni tra i principali nomi della scena italiana tradizionale e contemporanea e due grandi star internazionali: da Max Pezzali a Patti Smith, passando per i Subsonica, Frah Quintale, Margherita Vicario, Emma Marrone, Gaia, Franco126 e Manu Chao che si esibirà domenica 12 settembre (inizio concerto ore 20:30).

L’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro è una location Covid free, dove si può assistere agli spettacoli in massima tranquillità, dove è garantito il rispetto di tutte le normative vigenti in termini di distanziamento, controllo della temperatura corporea, gestione dei flussi delle persone in entrata e in uscita, sanificazione delle aree, etc.