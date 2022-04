'La legge del mercato', cinema e lavoro secondo Stephane Brizé

Fin dalla sua prima storica proiezione, datata 28 dicembre 1895, il cinema ha raccontato con le proprie immagini il mondo del lavoro. Da L’uscita dalle officine Lumière ai giorni nostri sono chiaramente cambiate moltissime cose, sia per il cinema che chiaramente per un sistema così variegato come quello del lavoro. Rappresentarlo oggi – in un momento storico fatto di crisi finanziarie, pandemie, diritti e smart working – è diventato estremamente complesso.



Il nuovo focus de “I lunedì dell’Ariston” presentati da La Cappella Underground, sarà quindi dedicato al mondo del lavoro contemporaneo e in particolare a un autore come Stephane Brizé che meglio di altri è riuscito a fotografare con estrema lucidità e umanità una situazione disperata e complessissima. A lui e al suo attore protagonista – Vincent Lindon – La Cappella Underground dedica un imperdibile ciclo di visioni: tre film in costante dialogo tra loro, complementari e diversi allo stesso tempo.



Il primo appuntamento, in programma lunedì 2 maggio alle 16.00, 18.30 e 21.00, sarà con La legge del mercato (La loi du marché), film del 2015 che affronta i dilemmi morali di una persona che a 51 anni, dopo 20 mesi di disoccupazione, si ritrova a dover ricoprire un ruolo emotivamente molto delicato: cosa sarà disposto a sacrificare per non perdere il proprio lavoro?La proiezione delle 21.00 sarà introdotta da Roberta Nunin, Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro all’Università degli studi di Trieste.Lunedì 9 maggio, sempre alle 16.00, 18.30 e 21.00, sarà invece presentato In guerra (En guerre), film che affronta il mondo del lavoro dal punto di vista dei sindacati. In questo secondo capitolo lo straordinario Vincent Lindon interpreta il portavoce degli operai di una fabbrica che sta per chiudere i battenti.La proiezione delle 21.00 sarà introdotta da Antonio Rodà del sindacato UILM.La trilogia si concluderà martedì 10 maggio alle 21.00 con il recente Un altro mondo (Un autre monde), la struggente fotografia della vita di un dirigente d’azienda nel momento in cui le proprie scelte professionali sono sul punto di stravolgere la vita della famiglia.I film saranno proiettati nella loro versione originale sottotitolata in italiano. Per orari, informazioni e biglietti consultare sempre il sito www.lacappellaunderground.org