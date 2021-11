'La morteana. Part dal fantat' a Casarsa

Si terrà all’aperto, domenica 7 novembre alle ore 16.00, nella Corte ex Zuccheri (centro parrocchiale, piazza della Vittoria) di San Giovanni di Casarsa, la prima rappresentazione assoluta de “La morteana. Part dal fantat” di Pier Paolo Pasolini, per la regia di Massimo Somaglino. La commedia in lingua friulana casarsese, prodotta da Arearea compagnia di danza contemporanea, vedrà in scena Klaus Martini, Valentina Saggin, Anna Savanelli, Andrea Rizzo e i musici Mirko Cisilino, Laura Giavon, Giorgio Parisi. Del testo, incentrato sul contrasto moralistico tra l’Angelo e il Diavolo attorno ad un Morto, scritto da Pasolini nel 1945 per la Piccola Compagnia dell’Academiuta (che, dopo poche prove, abbandonò lo spettacolo), è conservata solo la parte del fantat in stato di ubriachezza colto in un dialogo scherzoso. La regia di Massimo Somaglino è costruita attorno alle parole del testo, senza ulteriori ricostruzioni, recitate all’interno di una azione scenica, in cui tre esecutori di danza contemporanea e tre musicisti di improvvisazione danno vita ai “fantasmi” dell’Angelo, del Diavolo e della Morte. Una commedia in lingua friulana-casarsese, che Nico Naldini ha definito “comica-surrealistica”, il cui titolo è ripreso dal verso “i zenoi van ballant la Morteane” di una poesia seicentesca di Ermes di Colloredo, in cui si evocano ironicamente gli effetti dell’esuberanza sessuale e alcolica sulla vecchiaia.



Si consiglia di munirsi di copertina dal momento che lo spettacolo si volgerà all'aperto. È inoltre visitabile domenica 7 la chiesa di San Floriano a San Giovanni di Casarsa, dalle 14 alle 17. Si consiglia la prenotazione. La partecipazione all'evento è consentita esclusivamente previa esibizione di Green Pass e nel rispetto delle altre disposizioni anti Covid-19 vigenti. Programma su www.pasolinifriuli.it e www.casarsadelladeliziaeventi.it e sulla Pagina Facebook: Eventi a Casarsa della Delizia. Informazioni: Ufficio Cultura – Biblioteca civica di Casarsa della Delizia, tel. 0434 873981 / cultura@comune.casarsadelladelizia.pn.it.