'La persona peggiore del mondo' per la sesta Giornata Europea Del Cinema D'essai

Il 14 novembre 2021 si celebrerà la sesta Giornata Europea Del Cinema D'essai – European Arthouse Cinema Day. Su iniziativa della CICAE, in collaborazione con Europa Cinemas, oltre 600 cinema in più di 40 paesi hanno partecipato ogni anno dal 2016 ad organizzare una giornata ricca di anteprime, classici della storia del cinema europeo e proiezioni speciali.



A Trieste, La Cappella Underground partecipa alle iniziative della Giornata Europea Del Cinema D'essai – European Arthouse Cinema Day con la proiezione in anteprima al cinema Ariston, domenica 14 novembre alle ore 18.30, del film “La persona peggiore del mondo" (Norvegia, Francia, Svezia, Danimarca, 2021, 121’) di Joachim Trier, in versione originale sottotitolata, con protagonista una straordinaria Renate Reinsve, vincitrice come Migliore attrice al Festival di Cannes. Il film è stato una delle sorprese del festival per il modo in cui il regista norvegese reinventa con ironia e profondità la commedia romantica: in dodici capitoli assistiamo all’educazione sentimentale di Julie, donna libera, imprevedibile e contraddittoria, alle prese con i problemi della sua generazione e a lungo divisa tra due uomini.



“Ora che ho superato i quarant’anni“, ha dichiarato il regista Joachim Trier, “e ho visto molti amici passare attraverso diversi tipi di relazioni, con il mio nuovo film volevo parlare d’amore e del compromesso tra come immaginiamo la nostra vita nel futuro e quello che diventa nella realtà. È così che ha cominciato a prendere forma il personaggio di Julie: una donna spontanea, convinta di poter cambiare la propria identità e il proprio destino, e poi costretta all’improvviso ad affrontare i propri limiti e quelli del tempo che scorre. La vita non ci dà possibilità infinite, eppure non posso fare a meno di fare il tifo per i sogni di Julie”.Distribuito in Italia da Teodora Film, “La persona peggiore del mondo" di Joachim Trier sarà in programmazione al cinema Ariston dal 20 novembre.