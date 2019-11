'La pianista volante' nella piazza centrale del Village

Sabato 23 novembre, alle 17, il Palmanova Outlet Village ospiterà un evento davvero unico: “La pianista volante”, uno degli appuntamenti natalizi sicuramente più attesi, nella piazzetta centrale del Village. Dopo lo spettacolo di grande impatto visivo “Les Mongolfieres”, tratto dal romanzo “Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne, la destinazione dello shopping friulano regala ai suoi ospiti un altro evento di grande qualità, inserito nel calendario delle iniziative natalizie. Una bellissima pianista, con indosso un romantico abito bianco, suonerà dal vivo dolci e coinvolgenti melodie con un pianoforte a coda sospeso in aria, a 3 metri da terra, creando l’effetto di una visione surreale. Magicamente il pianoforte e la pianista prenderanno il volo durante lo spettacolo, sotto gli occhi increduli del pubblico creando un'illusione unica al mondo. Adulti e bambini, con il naso all’insù, potranno ammirare la musicista che suonerà sospesa nell’aria. «Con questo “magico” evento - le parole della marketing manager, Giada Marangone - vogliamo contribuire ad accrescere l’atmosfera natalizia e regalare ai nostri visitatori un’esperienza di shopping davvero suggestiva». Il prossimo appuntamento sarà in programma sabato 7 dicembre, a partire dalle 17, quando sarà proposto il concerto canoro del trio musicale swing “Les Babettes”, che si ispira agli anni ‘30 e ‘40. Il gruppo è formato da: Eleonora Lana, Chiara Gelmini e Anna De Giovanni, tre ragazze triestine che con le loro meravigliose e ricercate acconciature e i loro splendidi vestiti retrò allieteranno il pubblico del Village con le loro melodie.