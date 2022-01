'La piccola bottega degli orrori' in scena al Teatro Nuovo

Ingorda, bugiarda, prepotente e dispettosa, Audrey II è la magica pianta nata da un’eclissi di sole in grado di realizzare tutti i desideri del povero Seymour, commesso in un piccolo negozio di fiori di New York. Ma per farlo, l’ingordo vegetale deve nutrirsi di qualcosa di molto particolare… Arriva in prima regionale al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dal 14 al 16 gennaio 2022, La piccola bottega degli orrori, uno dei musical di maggiore successo di tutti i tempi in un nuovo, applauditissimo allestimento.



Iconico, dirompente, elettrizzante, lo spettacolo è nato nel 1982 dalla creatività di Howard Ashman e Alan Menken (coppia artistica vincitrice di premi Oscar, Golden globe e Grammy Awards) a partire dall'omonimo film del 1960 diretto da Roger Corman. Da allora il successo planetario della Piccola bottega degli orrori – di cui si contano quindici versioni in diverse lingue – non conosce soste. Dopo aver inaugurato la sua carriera nel musical proprio con questo spettacolo, Giampiero Ingrassia torna ad interpretare il ruolo del malcapitato Seymour in questa nuova edizione riadattata e diretta da Piero Di Blasio. In scena con lui Fabio Canino, già attore di esperienza nel teatro di prosa, che ha affrontato con grande entusiasmo per la prima volta il musical vestendo i panni del proprietario del negozio di fiori, il Signor Mushnik. Ad affiancarli nel ruolo di Audrey l’esplosiva Belia Martin, già interprete dell’applauditissimo Sister Act. Completano il cast Velma K, Drag Singer internazionale (la pianta Audrey II), Emiliano Geppetti (il dentista Orin), tre coriste sempre in scena e un ensemble di quattro performer.



La storia

La direzione musicale è del maestro Dino Scuderi, apprezzatissimo compositore di numerose opere e le coreografie di Luca Peluso; le scene sono firmate da Gianluca Amodio e i costumi da Francesca Grossi. Lo spettacolo è prodotto da Alessandro Longobardi per Viola Produzioni in coproduzione con OTI - Officine del Teatro Italiano e con Bottega Teatro Marche.Basato sull'omonimo film del 1960 diretto da Roger Corman con un esordiente Jack Nicholson, il musical Little Shop of Horrors debutta nel maggio 1982 al Works Progress Administration Theatre di New York con le musiche di Alan Menken e testi e libretto di Howard Ashman, per poi spostarsi nel luglio dello stesso anno all'Orpheum Theater, uno dei più importanti teatri OffBroadway. La produzione, diretta dallo stesso Ashman, riceve critiche molto positive, vincendo diversi premi sia a New York che a Londra. Dopo 2.209 repliche, è il terzo musical più a lungo rappresentato nella storia dei teatri Off-Broadway. Nel 2003 Little Shop of Horrors fa il salto di qualità e debutta al Virginia Theater di Broadway, dove rimane in scena per quasi un anno. Nel 1986 la trasposizione cinematografica diretta da Frank Oz ottiene due candidature agli Oscar: miglior canzone originale (per il brano Mean Green Mother from Outer Space, divenuto poi una hit) e migliori effetti speciali. In Italia il musical è stato prodotto per la prima volta dalla Compagnia della Rancia nel 1989 per la regia di Saverio Marconi e poi ripreso in diverse edizioni successive. Ora questo autentico capolavoro torna nei teatri italiani prodotto da Alessandro Longobardi per Viola Produzioni in coproduzione con OTI - Officine del Teatro Italiano e con Bottega Teatro Marche, dove sta riscuotendo grande successo.La biglietteria del Teatro (via Trento 4, Udine) è aperta dal martedì al sabato (escluso frestivi) dalle 16.00 alle 19.00.L’acquisto dei biglietti è possibile anche online dal sito www.teatroudine.it e accedendo al portale vivaticket.com.Informiamo i gentili spettatori che, per effetto del Decreto Legge in vigore dal 24 dicembre, per accedere in sala è necessario indossare la mascherina FFP2. L’ingresso è consentito esclusivamente ai possessori di green pass “rafforzato”, rilasciato per vaccinazione o per guarigione.Ricordiamo inoltre che, per garantire a tutti la massima sicurezza, gli spazi del Giovanni da Udine sono igienizzati e sanificati nel pieno rispetto delle linee guida della Normativa vigente anti Covid-19. Un impianto di nuova generazione preleva continuamente aria dall’esterno garantendone il ricambio completo in sala ogni 15 minuti. Il flusso verticale dell’aria dalla base di ogni poltrona verso il soffitto impedisce ad ogni spettatore di entrare in contatto con l’aria respirata dal proprio vicino. L’efficacia contro SARS-COV-2 della tecnologia utilizzata è stata certificata dall’Ospedale Sacco di Milano.Appuntamento venerdì 14 alle 20.45, sabato 15 alle 16 e 20.45 e domenica 16 gennaio alle 17.