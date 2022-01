'La principessa rapita' al Teatro Ristori

'La principessa rapita' ...verrà salvata? Lo sapremo domenica 23 gennaio alle ore 16 al Teatro Ristori. Lo spettacolo, inserito nella Rassegna di Teatro per bambini e genitori, è di (e con) Giacomo Anderle e Alessio Kogoj per Saba Burali, Piccola Bottega dei Teatri Soffiati & Finisterrae Teatri. Organizzazione Comune di Cividale del Friuli, Assessorato alla Cultura.



La trama è questa: un giovane conte svampito e diseredato e il suo fido servitore, impegnato più a cantare e a tiranneggiare che a servire il suo padrone; una bellissima Principessa da sposare e un terribile pericolo che incombe sui nostri eroi; e ancora castelli misteriosi, colpi di scena, colpi di fulmine, una buona stella che vigila dall’alto e tante risate. Questa storia avventurosa tra musica, canti, magie, divagazioni surreali, incidenti e invenzioni strampalate racconterà le imprese del giovane Conte per salvare la Principessa.



L’accesso sarà con Super Green Pass e mascherina FFP2.

Per info: tel. 0432710460 Per prenotazioni scrivere a teatroristori@cividale.net.

Biglietto 4 euro; speciale famiglia: ogni 4 persone paganti, il 4 biglietto è gratis.