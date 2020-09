'La Quadrilla' a Romans d'Isonzo

A fine estate fa nuovamente tappa a Romans Folkest - International Folk Music Festival. Quest'anno il Centro Culturale Casa Candussi Pasiani ospita La Quadrilla che si esibirà sabato 26 settembre alle 17:30 in "Corde grosse, tamburi, ance e plettri".



La folk band è composta da voce/fisarmonica, chitarra, batteria e basso elettrico proporrà musica d'autore dove ritmi incalzanti si alternano ad atmosfere psichedeliche creando situazioni che portano a riflettere, ad urlare la propria rabbia, in un mondo dove Mafia, inquinamento e razzismo la fanno da padroni. Non semplici canzoni di protesta o denuncia, ma una vera e propria guerrilla culturale condita con un pizzico di sana ironia. Nicola Lollino alla voce ed al mantice, Toni Urzì alla chitarra armoniosa, Andrea Luongo ai ritmi incalzanti, Luca Canevaro alle corde grosse.



La formazione ha all'attivo la partecipazione a premi e concorsi di cui spesso sono risultati finalisti o vincitori, hanno all'attivo numerose apparizioni live nei locali e nei festival del Nord Italia. Dopo l'uscita nel dicembre 2016 del primo disco "L’Impresa" è arrivato nella primavera del 2019 il primo concept album ambientalista "Pianeta B".



L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria in ottemperanza alle disposizioni anti Covid-19 in vigore. Per informazioni e prenotazioni vi invitiamo a contattarci allo 0481 90555 o bibliotecaromans@gmail.com.