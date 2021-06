'La Rosa Bianca' in scena al Palamostre

Lo spettacolo “La Rosa Bianca” sarà in scena giovedì 10 giugno, in doppia replica, al teatro Palamostre. La piéce di e con Aida Talliente e Fabrizio Saccomanno, per l'accompagnamento musicale di Marco Colonna e le luci di Luigi Biondi, debutterà finalmente a Udine e recupererà, dunque, la data che era stata sospesa lo scorso autunno a causa dell'emergenza sanitaria. Il sipario si alzerà alle ore 18.30, e poi in replica alle 21.00.



Il progetto è realizzato con il patrocinio di Fondazione Weiße Rose di Monaco di Baviera, Anpi regione Fvg, Aned Nazionale, Regione FVG, Comune di Udine, Centro d'Accoglienza “E. Balducci”, Università degli Studi di Udine, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione (Udine), Dipartimento di Scienze giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell'Università di Trieste, Arci Udine e Pordenone. Collaborano, inoltre, Libera Associazione nomi e numeri contro le mafie coordinamento di Udine, e Associazione culturale Carpe Diem (Regione Sardegna).



LO SPETTACOLO

BIGLIETTI -

- La rappresentazione teatrale, prodotta da Ura Teatro e Treno della Memoria (in collaborazione con la Regione Puglia), è incentrata sul nucleo principale della Rosa Bianca: gli studenti universitari Hans e Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Willi Graf, Christoph Probst e il professor Kurt Huber. Erano ragazzi provenienti da famiglie amorevoli e per lo più borghesi ed educati con alti principi morali ed etici. Tutti e sei i componenti furono arrestati per attività sovversiva attraverso volantinaggio, processati e ghigliottinati per alto tradimento nel febbraio del 1943. Il loro messaggio, però, fu accolto e portato avanti da altri, anche in seguito alla loro morte. Il racconto delle loro vite - costruito partendo da lettere, pensieri e avvenimenti - vuole essere un omaggio alla voce dei giovani: ai giovani di allora, che attraverso le loro scelte e le loro azioni lasciarono delle tracce, e ai giovani di oggi che sono in costante cammino verso la costruzione di un mondo più giusto, più etico, un mondo che ancora fatica a trovare strumenti di pace.La Resistenza non violenta della Rosa Bianca è uno straordinario esempio di azione politica, che attraverso parole e idee ha generato, per la prima volta, un messaggio universale contemplando la possibilità di un’Europa unita e di una convivenza pacifica tra tutti i popoli portatori di bellezza nella propria diversità. Un messaggio tra i più attuali e contemporanei, che parla di libertà: libertà così tanto desiderata da rischiare la propria vita per riaverla.Lo spettacolo al teatro Palamostre di Udine si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid 19. Il biglietto d'ingresso è 12 euro (intero) e 7 euro (ridotto ragazzi). Sono ancora disponibili pochissimi posti per la replica delle 18.30, mentre quella delle 21.00 è già sold out. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione telefonando al 371.4828121 nelle giornate di lunedì e di mercoledì, dalle 10.00 alle 12.00, e giovedì dalle 16.00 alle 18.00.