'La sentinella della patria', il Friuli del 1927

Serata speciale, in attesa della 40a edizione delle Giornate del Cinema Muto, venerdì 10 settembre all’Auditorium Concordia di Pordenone (ore 21) con La sentinella della patria (1927), omaggio cinematografico dello scrittore tarcentino Chino Ermacora alla sua terra, presentato nella nuova ricostruzione a cura della Cineteca del Friuli.



Realizzato nel 1927 su incarico del Luce per celebrare il decimo anniversario dalla fine della Grande Guerra, il documentario fu proiettato nel corso del 1928 in numerose città italiane ma presto se ne persero le tracce e una copia completa non è mai stata ritrovata. Sono perciò davvero preziosi i 45 minuti (sulla durata originale di circa un’ora) di questa nuova versione, resa possibile dal ritrovamento successivo alla prima ricostruzione critica – realizzata nel 1996 da Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi per la Cineteca e Cinemazero – di nuovi materiali fondamentali e di ottima qualità visiva nel Fondo Simonelli del Kinoatelje di Gorizia. L’attuale progetto è stato realizzato con la collaborazione dell’Istituto Luce e del collezionista triestino Paolo Venier, con il fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.



Le immagini sullo schermo invitano lo spettatore a ritrovarein un itinerario che attraversa la regione dalla montagna al mare, dalle città d’arte alle piccole comunità di contadini e pescatori, in luoghi che solo pochi anni prima erano stati lo scenario di sanguinose battaglie. Nel film compaiono, tra gli altri,Il viaggio virtuale si fa esperienza viva grazie alleha composto per la versione precedente del film sulla base di un repertorio di, orchestrate daper l’esecuzione dal vivo dei musicisti dellae dell’con la direzione dello stesso Maestro Corcella e con Glauco Venier al pianoforte. A fare da trait d’union fra le immagini di quasi un secolo fa e la musica dal vivo, l’esibizione – prima e dopo la proiezione – del, eredi dei danzerini che si vedono nella famosa sequenza delle “nozze friulane” girata a Castel d’Aviano., organizzato dalla Cineteca del Friuli, Cinemazero e Zerorchestra a conclusione del tour regionale partito il 15 luglio a Udine e che ha toccato Gemona, Sacile e Aviano,, che insieme alle presentazioni dal vivo è l’anima del progetto e il suo fine ultimo.La prevendita dei biglietti è attiva su