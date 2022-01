'Langobardi - Alboino e Romans' approda in Venezuela e in California

Continua il viaggio del docufilm "Langobardi-Alboino e Romans" che è stato selezionato per le fasi finali del “Caribbean Sea International Film Festival”, in programma dal 19 al 21 gennaio in Venezuela, e del “The Impact Docs Awards”, che si svolgerà il 25 gennaio in California negli Stati Uniti.



Per “Langobardi” si tratterà della prima proiezione ufficiale in Sud America, nell’isola di Margarita, nella regione di Nueva Esparta, in Venezuela. Negli Usa, invece, il docufilm verrà proiettato a San Diego, e si tratterà della seconda uscita in California dopo le vittorie conseguite a Hollywood al festival Rush Doc.



La nostra storia e il nostro Territorio raccontati in questa innovativa maniera interessano ed incuriosiscono pubblico e giurie di oltre oceano. Prosegue quindi nel migliore dei modi l’inizio di questo 2022 per il docufilm, dopo esser stato selezionato per rappresentare la cultura italiana in Serbia dall’Istituto Italiano di Cultura.

“I frutti del nostro duro lavoro ed impegno vengono sempre più ripagati, e la nostra più grande soddisfazione è vedere apprezzata l’importante storia dei nostri Avi e della nostra Terra – commenta Matteo Grudina, presidente Invicti Lupi OdV -. Ricordiamo che “Langobardi” è un docufilm dedicato al mondo longobardo che, attraverso un equilibrio tra cinema e divulgazione storica ed archeologica, racconta la storia del re Alboino, dell'arrivo del popolo longobardo nella penisola italiana, e della nascita del villaggio di Romans, importante presidio militare friulano che ci ha restituito una delle più grandi necropoli longobarde d'Italia”.