'Langobardi - Alboino e Romans' selezionato per il Ram Rovereto film festival

Invicti Lupi è orgogliosa di annunciare che il docufilm "Langobardi - Alboino e Romans" è stato selezionato tra i film partecipanti alla 31esima edizione del RAM film festival Rovereto Archeologia Memorie che si terrà a Rovereto dal 13 al 17 ottobre, al teatro Zandonai.

"Langobardi" verrà proiettato nella giornata di giovedì 14 ottobre.



Sarà una nuova importante tappa del progetto di valorizzazione storica e culturale di Romans d'Isonzo e del Nostro Territorio regionale di cui Invicti Lupi si fa carico da molti anni con una visione innovativa, di coraggio e di costanza ed impegno.



"Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e che hanno creduto in noi lungo questo percorso tra enti pubblici e enti privati (Comune di Romans d'Isonzo, Regione Friuli Venezia Giulia, Consiglio Regionale FVG, Turismo FVG, Fondazione Carigo, BCC Staranzano e Villesse, ARLeF, UISP FVG, solo per citare i maggiori), e tutte le altre associazioni, enti e privati che collaborano e ci sostengono - dicono da Invicti Lupi -. Continuiamo a lavorare affinchè questo importante docufilm sul mondo longobardo, primo del suo genere, possa presto finire sulle reti televisive nazionali e a nuovi festival italiani ed europei, così da far conoscere a tutti questo importante tassello del nostro passato storico che caratterizza specialmente l'identità del nostro Territorio".