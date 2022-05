'Langobardi' in corsa per il Budapest Movie Awards

Sono 28 le selezioni ufficiali per il docufilm ‘Langobardi - Alboino e Romans’. Questo importante prodotto multimediale di valorizzazione storica del territorio regionale è stato scelto per accedere alla finale del Budapest Movie Awards, che si terrà in Ungheria l'11 giugno. Si tratta di uno dei cinque più popolari film festival realizzati in terra ungherese, una nuova grande soddisfazione per questa nostra piccola produzione.

“Ricordiamo a tutti che abbiamo bisogno del vostro sostegno per il premio del pubblico al Master Doc Film Festival di Los Angeles, dove siamo in gara e il cui verdetto sarà emesso il 20 e 21 maggio. Abbiamo bisogno che ci votiate con dei semplici like alle pagine facebook e instagram e mettere un like sotto il post con il nostro docufilm. Grazie a tutti per il supporto, proviamo a far vincere dei nuovi premi a questo progetto di valorizzazione storico culturale del nostro territorio!”, concludono i produttori.



Il docufilm "Langobardi – Alboino e Romans" è prodotto da Matteo Grudina e Invicti Lupi, regia di Simone Vrech dello studio Base2 Video Factory, lo staff è composto da: Sandra Lopez Cabrera (assistenza alla regia e make up), Lorenzo Bregant (colonna sonora), Ragnarök (musiche), Alessandro Galliera (riprese), Paolo Massaria (voce narrante); consulenze storiche ed archeologiche a cura del dott. Nicola Bergamo, dott. Michele Angiulli, dott.sa Annalisa Giovannini e dott. Cristiano Brandolini. Si ringrazia per il sostegno e la partnership di: Comune e Civico Museo Archeologico di Romans d'Isonzo; Regione FVG; Ente Turismo FVG; Consiglio Regionale FVG; BCC Staranzano e Villesse; Fondazione CARIGO; ARLeF (Agenzia regionale per la lingua friulana); Società Filologica Friulana; Società Friulana di Archeologia; comune di Ragogna; comune di San Floriano del Collio; comune di Cormons; unione comunale di Strassertal (Austria); museo e parco archeologico nazionale "Freilichtmuseum Elsarn" (Austria); UISP, unione italiana sport per tutti; ente castello dei Conti Formentini di San Floriano del Collio; associazione "Italia Medievale"; i cittadini che ci hanno sostenuto con la campagna di crowdfunding e molte altre associazioni, aziende e realtà locali.