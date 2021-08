'Laurel o Hardy - Prima della coppia' con le musiche della Zerorchestra

Mercoledì 25 agosto, alle 21, in Piazzetta Calderari a Pordenone, in collaborazione con Le Giornate del Cinema Muto e La Cineteca del Friuli, la Zerorchestra chiuderà la stagione 2021 del Cinema Sotto le Stelle con lo spettacolo 'Laurel o Hardy - Prima della Coppia'.



Infatti, prima di diventare la più celebre coppia della storia della comicità cinematografica, Stan Laurel e Oliver Hardy avevano già una ragguardevole carriera artistica alle spalle!

Laurel o Hardy - prima della coppia propone quattro rari cortometraggi interpretati autonomamente dai due maestri della risata. Il periodo tra il 1916 e il 1927 (anno di debutto ufficiale della coppia) è ricchissimo di produzioni burlesque: si trattava di commedie commerciali, senza pretese artistiche, che costituivano però una formidabile palestra per la formazione dei nuovi talenti comici.

Tra questi Stan Laurel e Oliver Hardy che riuscirono a raggiungere risultati straordinari grazie a quelle caratterizzazioni che non avevano trovato eguali nel cinema!



Di Oliver Hardy si vedranno The rent Collector (1921) e The Serenade (1916), mentre di Stan Laurel verranno proiettatti Detained (1924) e il raro Moonlight an Noses (1925) dove lo si può ammirare impegnato alla regia.



Costo biglietto: 8€

in caso di pioggia l'evento si sposterà in SalaGrande a Cinemazero



Zerorchestra:

Juri Dal Dan – Pianoforte e conduzione

Mirko Cisilino – Tromba e trombone

Luca Colussi – Batteria

Luca Grizzo – Percussioni ed effetti

Didier Ortolan – Clarinetti e flauto traverso

Gaspare Pasini – Sassofoni

Romano Todesco – Contrabbasso

Luigi Vitale - Vibrafono e xilofono