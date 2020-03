'Le allegre comari di Windsor' e Ivan Bessonov posticipati a maggio

Lo spettacolo Le allegre comari di Windsor del percorso Verdi Off, sospeso a causa dell’emergenza sanitaria per il coronavirus, sarà recuperato martedì 5 maggio. I biglietti già acquistati, così come gli abbonamenti, restano validi.



La nuova data per il concerto del fenomeno russo Ivan Bessonov, anche questo sospeso per l'emergenza sanitaria, è invece venerdì 8 maggio. Anche in questo caso chi è già in possesso di biglietti o abbonamenti non dovrà fare nulla.



Per il rimborso dei biglietti singoli ci sarà tempo fino a giovedì 5 marzo per Bessonov e fino a sabato 7 per Le allegre comari di Windsor, rivolgendosi al Botteghino da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 o sabato dalle 10.30 alle 12.30.