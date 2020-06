'Le Badanti' per la rassegna 'Sotto al cielo di San Giacomo 2020'

All'ex lavatoio di via San Giacomo in Monte, a Trieste, il Teatro incontro in collaborazione con AMISCOUT presenta la settima edizione della Rassegna Teatrale “Sotto il cielo di San Giacomo 2020”, serate a ingresso a offerta libera, si consiglia prenotazione.



Venerdì 3 luglio doppia replica, alle 19 e alle 21, andrà in scena lo spettacolo 'Le badanti' di Rita Siligato.

“Angela, Angela, Angela, Angela... una serie di badanti che paiono tutte uguali, ma ciascuna ha la sua storia, il suo carattere, il suo modo di fare e le sue fissazioni. La vita di Silvano è una ripetizione continua di gesti e abitudini, dal caffè della mattina al sonnellino dopo pranzo, e poche parole scambiate con la badante. La badante o le badanti? Chi sono e quanto spesso cambiano? Un padre, un figlio e una badante polifonica per un sorprendente atto unico a leggio con Sandro Rossit, Elena De Cecco, Francesco Facca, Alessia Giani, Katia Monaco e Alessandro Antonello.”



“Dallo spettacolo “Le badanti” è stato tratto il racconto “L'acqua sopra i ponti” con cui l'autrice Rita Siligato nel marzo 2016 ha vinto il Premio Sede Rai FVG all'interno del XII Concorso letterario internazionale di scrittura femminile “Città di Trieste”Nel rispetto delle regole in vigore sugli spettacoli dal vivo, il Lavatoio dispone di 44 posti a sedere (22 coppie di sedie per nuclei familiari o conviventi) e 6 sedie singole. Non sono ammessi spettatori in piedi. Si consiglia la prenotazione al numero di cellulare 3381167057 o via e-mail all'indirizzo teatroincontrotrieste@gmail.com.L'accesso al Lavatoio deve avvenire in modo ordinato, rispettando la distanza di almeno un metro tra le persone.L'uso della mascherina è obbligatorio dall'ingresso al posto a sedere e quando ci si alza. All'ingresso verrà misurata la temperatura. È a disposizione del pubblico gel disinfettante per le mani. Non è ammesso consumare cibi, bevande e fumare nel sito.In caso di maltempo controllare se lo spettacolo si terrà comunque telefonando al 3381167057 o sulla pagina Facebook di Teatro incontro