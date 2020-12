'Le Eccellenti' di Marcela Serli su Vimeo

Sarà disponibile da venerdì 11 dicembre, sulla piattaforma di video sharing Vimeo,“Le Eccellenti” spettacolo ideato, scritto e diretto da Marcela Serli, che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha coprodotto con il Teatro della Tosse di Genova e Compagnia Fattoria Vittadini di Milano e che è stato promosso dai CUG dell’Università degli Studi di Trieste, e della SISSA.

Si tratta di uno degli eventi che lo Stabile ha realizzato in sinergia con Esof2020 ed è stato presentato con successo per una sola sera al Politeama Rossetti lo scorso settembre: ora sarà a disposizione di tutti gli interessati su Vimeo, preceduto dal 14 al 17 dicembre sui social da alcune clip a cadenza quotidiana, realizzate da Border Studio, che permetteranno di conoscere da vicino le protagoniste e di “sbirciare” dietro le quinte e durante le prove.



Lo spettacolo porta in scena alcune donne, professioniste sia del teatro, sia della ricerca, selezionate attraverso un periodo di lavoro e di studio: ripercorrono in scena la storia di discriminazione di scienziate come Rosalind Franklin, Lise Meitner, Cecilia Payne, Katherine Johnson e tante altre: storie in cui possono ritrovarsi e confrontarsi, riflettendo sulle loro vite professionali e personali.



Ecco allora emergere quanto poco sia ascoltato e sostenuto ancora oggi il talento delle donne, ecco denunciato quanto ancora sia forte la loro esclusione in ambito economico, sociale, politico.“Le Eccellenti” propone il quotidiano vivere di queste ricercatrici e l'eccellenza delle loro materie, attraverso uno stile comico e irriverente, raccontando non solo i loro successi, ma anche le difficoltà che ogni giorno si trovano davanti.Un impianto a scena vuota, con la proiezione di video interviste e molto altro, con la presenza in contemporanea di tutte le protagoniste: la messa in scena si propone di sintetizzare, in modo poetico e al tempo stesso “divulgativo” il materiale raccolto, con l’importante obiettivo che questo percorso creativo abbia l'intensità e la profondità data dalla durata e dalla condivisione, e che la drammatizzazione rimanga sempre in bilico fra verità e finzione. Tra teatro e vita."Il progetto nasce in un contesto particolare - spiega Marcela Serli -. I Comitati Unici di Garanzia dell'Università degli Studi di Trieste e della Sissa per dare risalto al tema delle pari opportunità, mi hanno proposto di lavorare, creando un monologo, sulla figura di Rosalind Franklin, scienziata nota, oltre che per il suo talento, per non aver avuto il riconoscimento meritato. Franklin, laureata in Chimica, diede infatti inizio allo studio della struttura del Dna. I suoi dati, non ancora pubblicati, furono utilizzati da due scienziati, Watson e Crick, cosa che valse loro il premio Nobel nel 1953.A quel punto, ho rilanciato. La storia di una discriminazione che accomuna le biografie di molte donne scienziate, allora come oggi. Lavorando da anni su temi che legano la repressione, il potere, il genere e le minoranze ho deciso di creare un altro tipo di progetto, tenendo i due concetti di base che uniscono queste donne ricercatrici, il talento e la discriminazione, ma coinvolgendo e mettendo in scena sia ricercatrici sia professioniste dello spettacolo dal vivo. In scena ci sono attrici, danzatrici, musiciste ma anche matematiche, neuroscienziate, astrofisiche, veterinarie…".Dirette da Marcela Serli - che è anche interprete - vedremo in scena Cinzia Spanò, Noemi Bresciani, Chiara Ameglio, Caterina Bonetti, Domenica Bueti, Saveria Capellari, Anna Gregorio, Pamela Martinez Orellana, Lorenza Masutto, Laura Nenzi, Veronica Ujcich, mentre eseguono le musiche dal vivo Margherita Baggi, Piercarlo Favro, Camilla Collet.Le riprese e il montaggio del video sono a cura di Border Studio S.C. Trieste. Lo spettacolo si potrà seguire a €2,99 accedendo alla piattaforma Vimeo dal sito del Teatro Stabile regionale (www.ilrossetti.it) o direttamente da vimeo.com a cui sarà necessario registrarsi. A partire da venerdì 18 dicembre alle ore 20, il video resterà disponibile fino al 6 gennaio e si potrà vedere per una settimana dal momento dell’acquisto. L’appuntamento successivo sarà il 23 dicembre: “Con Andersen nel cuore del teatro” a cura di Franco Però.